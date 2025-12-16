Χαλκίδα: Φωτιά με εγκλωβισμένο ηλικιωμένο σε σπίτι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Βίντεο
Ο ηλικιώμενος άνδρας υπέστη εγκαύματα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/12) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Χαλκίδα, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι και εγκλώβισε ηλικιωμένο άνδρα εντός του.
Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενόφορο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν την φωτιά και η αστυνομία που ρύθμισε την κυκλοφορία.
