Χαλκίδα: Φωτιά με εγκλωβισμένο ηλικιωμένο σε σπίτι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/12) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Χαλκίδα, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι και εγκλώβισε ηλικιωμένο άνδρα εντός του.

Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενόφορο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν την φωτιά και η αστυνομία που ρύθμισε την κυκλοφορία.

