Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό

Τέσσερα ανήλικα αγόρια περικύκλωσαν και χτύπησαν έναν άνδρα στην οδό Αναστάσεως λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Newsbomb

Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό
TATIANA_BOLARI/EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας, μετά από άγρια επίθεση ανηλίκων κατά άνδρα, με σκοπό να του πάρουν το κινητό τηλέφωνο. Λίγο μετά τις 23:30 το Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ένας άνδρας περπατούσε στην οδό Αναστάσεως όταν τέσσερα ανήλικα αγόρια τον πλησίασαν και τον εγκλώβισαν.

Η κίνηση των δραστών ήταν γρήγορη. Τον περικύκλωσαν, τον αιφνιδίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές. Ο άνδρας προσπάθησε να αντισταθεί, κι όμως βρέθηκε στο έδαφος, καθώς οι ανήλικοι τον έσυραν στην άσφαλτο και συνέχισαν τη βία μέχρι να αρπάξουν το κινητό και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Την ίδια ώρα οι δράστες εξαφανίζονταν μέσα στα στενά, αφήνοντας το θύμα τραυματισμένο στο σημείο. Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα. Αστυνομικοί του τμήματος Χαλκίδας έφτασαν γρήγορα, βοήθησαν τον άνδρα και άρχισαν να συλλέγουν μαρτυρίες.

Η αστυνομία έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία για την ταυτοποίηση των τεσσάρων ανηλίκων και συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Η υπόθεση της επίθεσης στη Χαλκίδα παραμένει ανοιχτή, ενώ η βασική λέξη-κλειδί «Χαλκίδα» επανέρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια στην πόλη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για τα roadster γενικά και για τη BMW Z4 ειδικά

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Xiaomi σπάει ρεκόρ 500.000 αυτοκινήτων και έρχεται Ευρώπη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κυκλοφοριακό στο «μικροσκόπιο» του ΠΑΣΟΚ - Εκδήλωση με ταυτόχρονη παρουσία Ανδρουλάκη και Δούκα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Κορυφώνεται η ένταση στη Βενεζουέλα: «Κλειστός ο εναέριος χώρος», λέει ο Τραμπ - «Παράλογη απειλή», καταγγέλλει ο Μαδούρο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στο ντέρμπι των Αθηνών, δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

07:00LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Ξεκίνησαν τα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ για 24 μήνες από τον Απρίλιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε «θέσεις μάχης» από σήμερα οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα, Μεγαλοχώρι

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Στις 18 Δεκεμβρίου θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra - Το νέο δόγμα

06:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιστορική δοξολογία στο Φανάρι - Το παρασκήνιο της Κοινής Διακήρυξη Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε «θέσεις μάχης» από σήμερα οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα, Μεγαλοχώρι

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ