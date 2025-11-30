Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας, μετά από άγρια επίθεση ανηλίκων κατά άνδρα, με σκοπό να του πάρουν το κινητό τηλέφωνο. Λίγο μετά τις 23:30 το Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ένας άνδρας περπατούσε στην οδό Αναστάσεως όταν τέσσερα ανήλικα αγόρια τον πλησίασαν και τον εγκλώβισαν.

Η κίνηση των δραστών ήταν γρήγορη. Τον περικύκλωσαν, τον αιφνιδίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές. Ο άνδρας προσπάθησε να αντισταθεί, κι όμως βρέθηκε στο έδαφος, καθώς οι ανήλικοι τον έσυραν στην άσφαλτο και συνέχισαν τη βία μέχρι να αρπάξουν το κινητό και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Την ίδια ώρα οι δράστες εξαφανίζονταν μέσα στα στενά, αφήνοντας το θύμα τραυματισμένο στο σημείο. Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα. Αστυνομικοί του τμήματος Χαλκίδας έφτασαν γρήγορα, βοήθησαν τον άνδρα και άρχισαν να συλλέγουν μαρτυρίες.

Η αστυνομία έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία για την ταυτοποίηση των τεσσάρων ανηλίκων και συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Η υπόθεση της επίθεσης στη Χαλκίδα παραμένει ανοιχτή, ενώ η βασική λέξη-κλειδί «Χαλκίδα» επανέρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια στην πόλη.

Διαβάστε επίσης