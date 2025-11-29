Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

Την ξυλοκοπούσε συστηματικά, ήταν υπαίτιος για τις τρεις αποβολές των παιδιών που κυοφορούσε και ακόμη κυκλοφορεί ελεύθερος και την απειλεί για τη ζωή της

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»
«Ανοίγουν» ολοένα και περισσότερα στόματα γυναικών που έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές από τους συζύγους τους.

Μία 40χρονη περιγράφει την «κόλαση επί Γης» που έζησε στα χέρια του συντρόφου της και μετέπειτα συζύγου της, μιλώντας στο MEGA.

«Η πρώτη επίθεση έγινε τον Απρίλη το 2024 που μου κατέβασε ουσιαστικά τα πλευρά μου. Μου έσπασε την 9η και τη 10η πλευρά, μου κατάφερε χτύπημα στη μύτη. Στη μύτη, όπως και στα μάγουλα, έχω μοσχεύματα λόγω ασθένειας που έχω περάσει στο παρελθόν και είναι ευαίσθητα και δεν πρέπει να πληγώνονται», αναφέρει αρχικά.

«Θα σε ξεκοιλιάσω αν πεις ότι κάνω ναρκωτικά»

«Τα χέρια μου ήταν σαν να πάλευα με τζάγκουαρ, σαν να πάλευα με τίγρη, τα χέρια μου τα είχε γεμίσει από πάνω ως κάτω με χαραγματιές, είναι ένα σημείο που δεν θυμάμαι ακριβώς. Πιστεύω ότι ήταν από έναν σουγιά που κουβαλούσε πάνω του γιατί με το συγκεκριμένο σουγιά με είχε απειλήσει κιόλας όταν γυρνούσαμε κάποια στιγμή από την Αθήνα με είχε απειλήσει “θα σε ξεκοιλιάσω αν πεις ότι κάνω ναρκωτικά”, ότι έκανε κοκαΐνες όλο αυτό το διάστημα που ήταν μαζί μου».

Λόγω του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη από τον άντρα της, απέβαλε δύο έμβρυα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ενώ, όπως περιγράφει, απέβαλε και τρίτο λόγω συναισθηματικής πίεσης και λεκτικής βίας από τον ίδιο άντρα.

«Η δεύτερη ουσιαστικά επίθεση, που μου προκάλεσε και το χαμό του πρώτου μου εμβρύου, ήταν τον Ιούνιο του 2024. Μου έκανε επίθεση, μου έδωσε μία κλωτσιά στην κοιλιά, ήμουνα 11 μέρες χειρουργημένη και στην αρχή της πρώτης μου εγκυμοσύνης και αναγκάστηκα να πάω στα ΤΕΠ στο Ιπποκράτειο να με δουν».

Δεν έκανα ακτίνες γιατί απαγορευόταν λόγω εγκυμοσύνης. Έκανα αιματολογικές, έκανα υπέρηχο και όταν με είδε ο υπεύθυνος του νοσοκομείου, γιατί ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, έκλαιγα, ήρθε η αστυνομία και τους απομάκρυνε ο άνθρωπος, γιατί δεν ήμουν σε θέση ούτε να καταθέσω, ούτε να πω τίποτα.

Τον είχα διώξει από το σπίτι και 4 μέρες έμενε εκτός. Το ήξερε ο τότε δικηγόρος ότι ήθελα να φτάσω στην αστυνομία και να τον μηνύσω. Πάλι με χειρισμό, με διπλωματία, με έκανε να κάνω πίσω και ουσιαστικά το πρώτο μου μωρό χάθηκε στις 2 Ιουλίου», θυμάται η γυναίκα.

«Με χτύπησε και του φώναζα, “μην με σπρώχνεις, είμαι έγκυος”. Είχα ακούσει μόλις το μωρό, ήταν 7η με 8η εβδομάδα και τότε μου ήρθαν αίματα και ήρθε και αντίστροφη μέτρηση για το μωρό. Το μωρό, την επόμενη εβδομάδα που πήγαμε να το δούμε, δεν υπήρχε. Γεγονός που έχει καταγραφεί και από τις κάμερες του σπιτιού».

Η 40χρονη κάνει έκκληση στις Αρχές, καθώς όπως λέει, φοβάται για τη ζωή της. «Είναι ένας άνθρωπος που είναι ικανός για τα πάντα, μπορεί να κάνει τα πάντα και επειδή ξέρει ότι είμαι εγώ που θα τον κλείσω στη φυλακή ναι σίγουρα θέλει να με σκοτώσει, το ξέρει και η εισαγγελία αυτό», επισημαίνει.

Μάλιστα, ο άνδρας έχει απειλήσει και τους δικούς της ανθρώπους, όπως καταγγέλλει. «Μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος και θα πάει να με σκοτώσει, γιατί άρχισε να ρωτάει και περίεργα πράγματα τους γονείς μου».

«Δεν ξέρω γιατί η Εισαγγελία δεν τρέχει περισσότερο το ζήτημα μου, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Γι’ αυτό και έχουν βγει αυστηρά περιοριστικά μέτρα εναντίον του ότι πρέπει να μην με πλησιάζει και όμως ούτε και σε αυτό σταματάει, γιατί θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω νόμου. Μάλιστα, τις δύο φορές γλύτωσε τα αυτόφωρα γιατί είχε άτομα μέσα στην Αστυνομία και τον ειδοποιούσαν», καταλήγει η 40χρονη.

