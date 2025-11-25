Νέο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέσα σε πλοίο

Το 50χρονο θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Νέο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέσα σε πλοίο
Unsplash
1'
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας σημειώθηκε σε επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα – Πέραμα.

Ο δράστης, ένας 63χρονος υπήκοος Ρωσίας, επιτέθηκε στη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της προκάλεσε τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα.

Στελέχη του Λιμενικού, μόλις το πλοίο έφτασε στο Πέραμα προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου.

Το 50χρονο θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μαζί με τα ανήλικα τέκνα της, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Δείτε το βίντεο του mefa

