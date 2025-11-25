Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα εξαιτίας της κακοκαιρίας ADEL

Κλειστά θα είναι την Τετάρτη (26.11.2025) τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στην κεντρική Κέρκυρα έπειτα από απόφαση του δήμου εξαιτίας της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Το συντονιστικό όργανο του δήμου και της περιφέρειας συνεδρίασε μετά την πρόγνωση για τη νέα σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται να εκδηλωθεί στο νησί από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σημειώνεται ότι η Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή (28.11.2025).

Η ανακοίνωση από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας:

«Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η απόφαση ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), που πραγματοποιήθηκε στο παλαιό Δημαρχείο της πόλης. Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα και τα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) λόγω του έντονου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται το προσεχές τριήμερο, με μεγάλα ύψη βροχόπτωσης σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, έχοντας προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της απορροής των ομβρίων υδάτων. Το κλείσιμο των σχολείων αποφασίστηκε προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσχέρειες στις μετακινήσεις των μαθητών δεδομένων των μετεωρολογικών προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών φαινομένων».

Διαβάστε επίσης