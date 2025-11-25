Ένοπλες Δυνάμεις: Οι πρώτες γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει ότι τα Γενικά Επιτελεία ανάρτησαν Πίνακες με στοιχεία υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (ΕΠΘ), έτους 2025.

Τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και σε φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων και υποψήφιους διδάκτορες. Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του Ειδικού Προγράμματος Θητείας και ξεκινά η παροχή υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό ετών, σε ερευνητικά προγράμματα και Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο σπουδών.

Η δυνατότητα συνδυασμού στρατιωτικής υπηρεσίας και πανεπιστημιακών σπουδών θεσπίστηκε με τον Νόμο 5110/2024 για την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, με τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας δίνεται η δυνατότητα σε νέους και νέες να συνδυάσουν τη φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής.

Ειδικότερα, στους επίσημους ιστοτόπους των ΓΕ αναρτήθηκαν κατά περίπτωση:

α. Πίνακες υποψηφίων που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ως άνω προγράμματα, κατά σειρά επιτυχίας.

β. Πίνακες με όσους υποψήφιους δεν προκρίθηκαν για ένταξη λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων.

γ. Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Για το Στρατό Ξηράς πατώντας εδώ: https://army.gr/news-announcements/anartisi-pinakon-eidikon-programmaton-thiteias/.

Για το Πολεμικό Ναυτικό πατώντας εδώ: https://hellenicnavy.gr/pinakes-eidikwn-programmatwn-thiteias/.

Για την Πολεμική Αεροπορία πατώντας εδώ: https://www.haf.gr/2025/11/anartisi-pinakon-eidikon-programmaton-thiteias/.

Οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν για ένταξη στα ΕΠΘ, θα λάβουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη σχετική απόφαση από το οικείο ΓΕ, την οποία οφείλουν να αποδεχθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών.

