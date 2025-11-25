Αρχηγός της ΕΛΑΣ: Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το 2025

Το μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, Παναγιώτη Μάλλιου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Newsbomb

Αρχηγός της ΕΛΑΣ: Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το 2025
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μία ξεκάθαρη και αποφασιστική πορεία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και κατ' επέκταση, της βίας κατά των γυναικών» τονίζει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, στο μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Παράλληλα, ο κ. Μάλλιος σημείωσε ότι τους πρώτους μήνες του 2025, οι αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα χειρίστηκαν πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ:

«Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια συμβολική μέρα. Είναι μια ευκαιρία να σταθούμε απέναντι στο έργο που έχουμε επιτελέσει και, κυρίως, απέναντι στην ευθύνη που συνεχίζουμε να φέρουμε. Η βία κατά των γυναικών παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, που απαιτεί καθημερινή εγρήγορση, συστηματική δράση και σταθερή προσήλωση στις αρχές του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και της ισότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικής αστυνόμευσης και μηδενικής ανοχής στα φαινόμενα βίας, η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μία ξεκάθαρη και αποφασιστική πορεία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, και κατ' επέκταση της βίας κατά των γυναικών. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι μετρήσιμα: άνω των 21.800 αστυνομικών έχουν εκπαιδευτεί, ενώ 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας λειτουργούν πλέον σε όλη τη χώρα, με εξειδικευμένα στελέχη.

Στο δεκάμηνο του 2025, οι συνάδελφοί μας σε όλη την επικράτεια χειρίστηκαν πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

Πίσω όμως από κάθε αριθμό, υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Μια γυναίκα που χρειάστηκε βοήθεια. Ένα παιδί που έζησε τη βία. Ένας αστυνομικός που ανταποκρίθηκε. Και σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθώ: είστε εσείς, τα στελέχη μας που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, που με αποφασιστικότητα και ευαισθησία ανταποκρίνεστε σε μια από τις πιο σύνθετες, ευαίσθητες και ανθρώπινες αποστολές που έχει να επιτελέσει η Αστυνομία μας.

Η μάχη κατά της βίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι διαρκής αγώνας και κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε γυναίκα που σώζεται, κάθε παιδί που προστατεύεται, είναι μια μάχη που αξίζει να δώσουμε. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι μία νίκη που αξίζει.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να ενισχύει τις υποδομές και την ανταπόκρισή της, να εκπαιδεύει το προσωπικό της, να ανοίγει δρόμους συνεργασίας με την κοινωνία και να λειτουργεί με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων.

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι κοινή μας υπόθεση, είναι ευθύνη όλων μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

22:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατομμύρια ευρώ

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα εξαιτίας της κακοκαιρίας ADEL

21:43ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Η εφηβεία διαρκεί μέχρι τα 32 έτη

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Βουλή: Φωταγωγήθηκε το Κοινοβούλιο για την ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των γυναικών

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

21:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Forbes 30 under 30»: «Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Απορρίπτει το σχέδιο των 19 σημείων - Ο πόλεμος μπορεί να συνεχισθεί ως τα Χριστούγεννα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» κόντρα στον «Ζοτς»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άστατο το σκηνικό την Τετάρτη - Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

20:56LIFESTYLE

Η Μάρθα Στιούαρτ το πρόσωπο της νέας γιορτινής καμπάνιας της American Eagle

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός της ΕΛΑΣ: Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το 2025

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Ντουμπάι επέστρεψε από το -17 και νίκησε την Παρί!

20:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Οι δωδεκάδες της «μάχης» του Telekom Center

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι πρώτες γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί - Ποιοι θα σπουδάζουν και θα κάνουν θητεία ταυτόχρονα - Όλα τα ονόματα

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία δημοσιογράφου για σοβαρές βλάβες μετά από «αναίμακτη» αισθητική επέμβαση σε δήθεν κέντρο αισθητικής

20:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο: «Ας κερδίσουμε αύριο για πρώτη φορά στην Ελλάδα»

20:30LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: ««Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τον 12χρονο που κάηκε από οινόπνευμα στην Καρδίτσα - Από λεπτό σε λεπτό φτάνει στο Παίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Απορρίπτει το σχέδιο των 19 σημείων - Ο πόλεμος μπορεί να συνεχισθεί ως τα Χριστούγεννα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

20:30LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: ««Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προσευχόταν πριν ξεψυχήσει η 75χρονη - Έψελνε το «Πάτερ Ημών»

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Κίνα περπάτησε 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τον 12χρονο που κάηκε από οινόπνευμα στην Καρδίτσα - Από λεπτό σε λεπτό φτάνει στο Παίδων

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» κόντρα στον «Ζοτς»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Η κόρη της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα για τη νύφη της στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά, ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στη λεωφόρο Συγγρού - Εικόνες και βίντεο

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία» - Τα εννέα αγκάθια και το «μεγάλο παζάρι» με την Ρωσία

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ