Θεσσαλονίκη: Καταγγελία δημοσιογράφου για σοβαρές βλάβες μετά από «αναίμακτη» αισθητική επέμβαση

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία δημοσιογράφου για σοβαρές βλάβες μετά από «αναίμακτη» αισθητική επέμβαση
Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε σε βάρος κέντρου αισθητικής που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη η δημοσιογράφος Καρολίνα Παππού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της δημοσιογράφου, υπέστη μόνιμες βλάβες μετά από αισθητική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα, ενώ, όπως σημειώνει η ίδια δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Όπως ανέφερε η κυρία Παππού στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο για μια δωρεάν υπηρεσία καθαρισμού προσώπου στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Σύμφωνα με την ίδια κατά την διάρκεια της διαμονής της στον χώρο της προτάθηκε επιπλέον αισθητική παρέμβαση, την οποία αποδέχθηκε αφού πρώτα ενημερώθηκε πως διενεργείται από πρόσωπο που της συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός.

Όπως υποστήριξε η δημοσιογράφος, παρά τις διαβεβαιώσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δέχθηκε ενέσεις σε σημεία που η ίδια δεν είχε συναινέσει, όπως στο στήθος και κοντά στα μάτια. «Μετά την ολοκλήρωση της “αναίμακτης” επέμβασης, ο υποτιθέμενος πλαστικός χειρουργός εξαφανίστηκε και από εκεί ξεκίνησε ο Γολγοθάς», δήλωσε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις της, τα αποτελέσματα που της είχαν υποσχεθεί δεν εμφανίστηκαν ποτέ ενώ στη συνέχεια παρουσίασε φλεγμονές, οιδήματα στο πρόσωπο αλλά και προβλήματα στην όραση. Μάλιστα όπως αναφέρει η δημοσιογράφος τα προαναφερόμενα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από γιατρούς ως μόνιμες βλάβες.

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια η κυρία Παππού, πριν ακόμα ζητήσει εξηγήσεις, της ζητήθηκε να καταβάλει σημαντικό χρηματικό ποσό περί τις 5.000 ευρώ, το οποίο το κέντρο αρνήθηκε να της επιστρέψει και παρά τα προβλήματα που είχαν ήδη προκύψει.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια η δημοσιογράφος έκανε προσωπική έρευνα κατά την οποία εντόπισε άτομα τα οποία φέρονται να πραγματοποίησαν πράξεις ιατρικού χαρακτήρα χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη ιδιότητα. Παράλληλα, όπως υποστηρίζει το συγκεκριμένο κέντρο αλλάζει συχνά ονομασία, ΑΦΜ και εταιρική μορφή. Σύμφωνα με την ίδια πρόκειται για πρακτική που δυσκολεύει τα θύματα να αναζητήσουν δικαίωση.

Σημειώνεται ότι η καταγγελία της δημοσιογράφου έχει κατατεθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και εξετάζεται στο πλαίσιο σχετικής έρευνας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται υπάρχουν και άλλα άτομα που φέρεται να έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα.

