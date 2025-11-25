Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Γκούντρουν Μολντενάουερ, πρώτη σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου

Πέθανε σε ηλικία 87 η Γκούντρουν Μολντενάουερ, η πρώτη σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, που διετέλεσε υπουργός επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και κατηγορήθηκε για το σκάνδαλο των εξοπλισμών.

Η κηδεία της έγινε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στον Καθολικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κηφισιά ενώ στη συνέχεια η σορός της αποτεφρώθηκε -σύμφωνα με επιθυμία της- στη Ριτσώνα.

