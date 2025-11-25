Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Γκούντρουν Μολντενάουερ, πρώτη σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου
Η κηδεία της έγινε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στον Καθολικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κηφισιά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πέθανε σε ηλικία 87 η Γκούντρουν Μολντενάουερ, η πρώτη σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, που διετέλεσε υπουργός επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και κατηγορήθηκε για το σκάνδαλο των εξοπλισμών.
Η κηδεία της έγινε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στον Καθολικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κηφισιά ενώ στη συνέχεια η σορός της αποτεφρώθηκε -σύμφωνα με επιθυμία της- στη Ριτσώνα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Μυστήριο γύρω από την αποχώρηση της Σλοβενίας
18:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Επίσημο! Ο Λάζαρος Ρότα παραμένει «κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2030
18:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δείτε Live - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Forbes 30 under 30»
18:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα: Η σορός ενός ακόμη νεκρού ομήρου επέστρεψε στο Ισραήλ
17:36 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ