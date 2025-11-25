Αυτοκίνητο εν κινήσει πήρε φωτιά στη λεωφόρο Συγγρού - Εικόνες και βίντεο
Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ξαφνικά αυτοκίνητο πήρε φωτιά.
Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και αστυνομία. Άγνωστη παραμένει, έως τώρα, η αιτία που το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο:
