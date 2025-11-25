Λουτράκι: Η δασκάλα ζητούσε από τους αστυνομικούς να καλέσουν τους γονείς και να τους επιπλήξουν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περιστατικό με την 55χρονη δασκάλα από το Λουτράκι που πριν από λίγες ημέρες κατήγγειλε έναν 6χρονο στην Αστυνομία για θωπεία.

Σύμφωνα με το Mega, η 55χρονη την επόμενη ημέρα του περιστατικού μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να το καταγγείλει.

Ήταν 7 Νοεμβρίου στις 8:10 το πρωί όταν η 55χρονη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και όπως ανέφερε ήθελε να καταγγείλει τον 6χρονο μαθητή.

Η 55χρονη ζήτησε μάλιστα από τους αστυνομικούς να επιπλήξουν τους γονείς. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που επιλήφθηκαν το συμβάν, η 55χρονη ανέφερε ότι θέλει να προχωρήσει στην καταγγελία γιατί το σχολείο που επίσης ήξερε τι είχε συμβεί δεν έλαβε μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της.

Η δασκάλα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, κρατούσε στο χέρι ένα χαρτί που αφορούσε τα δικαιώματα των δασκάλων τα οποία -όπως έλεγε- παραβιάζονται, ενώ επαναλάμβανε συνεχώς στους αστυνομικούς να καλέσουν τους γονείς και να τους επιπλήξουν.

Η 55χρονη στην καταγγελία της έκανε λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά του 6χρονου, για επίθεση -κατά κάποιο τρόπο- από τον 6χρονο σε βάρος της, για παραβίαση των δικαιωμάτων της αλλά και για μη αντίδραση του σχολείου στο περιστατικό.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν το συμβάν και τη συμπεριφορά του μαθητή, όπως την ανέφερε η 55χρονη δασκάλα.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 9 κάλεσαν τη μητέρα να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Η μητέρα εμφανίστηκε ενημερωμένη για το τι είχε συμβεί καθώς είχε ενημερωθεί από το σχολείο. Η μητέρα του 6χρονου άκουσε τα καταγγελλόμενα, δεν τα αποδέχθηκε και στη συνέχεια εξέφρασε τις δικές της απόψεις για το συμβάν.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς δόθηκαν συμβουλευτικές κατευθύνσεις και στις δύο πλευρές.

Τι λέει ο πρώην πνευματικός της δασκάλας

Οι γονείς της δασκάλας υποστηρίζουν ότι η 55χρονη επηρεάζεται «αφάνταστα» από τον πνευματικό της και πως εκείνος την συμβούλεψε να καταγγείλει τον 6χρονο για θωπεία.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η 55χρονη τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει θρησκόληπτη και πως η συμπεριφορά της έχει αλλάξει άρδην.

Ο πρώην πνευματικός της 55χρονης δασκάλας μίλησε στο Mega αναφέροντας πως η γυναίκα βρισκόταν ανέκαθεν κοντά στην εκκλησία. Σε όποια περιοχή δίδασκε, έβρισκε έναν πνευματικό να την καθοδηγεί, όπως έκανε και στο Λουτράκι όπου ζει την τελευταία 3ετια.

«Η δασκάλα ερχόταν σε εμένα για εξομολόγηση για περίπου ενάμιση χρόνο. Έχει βέβαια έναν χρόνο να έρθει. Φαινόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Μου είχε αναφέρει κάποιες δύσκολες στιγμές που είχε με την οικογένειά της και συγκεκριμένα με τον σύζυγό της. Γι’ αυτό εμείς προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να την στηρίξουμε. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος, με καλή ψυχή. Δεν κρατάει μίσος για κανέναν. Αγαπάει τη δουλειά της και τα παιδιά», ανέφερε ο ιερέας.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια αν τον συμβουλευόταν θα την απέτρεπε από το να καταγγείλει ένα 6χρονο παιδί στην Αστυνομία. Ωστόσο είχε πάνω από έναν χρόνο να την δει, καθώς άρχισε να πήγαινε σε άλλη εκκλησία της περιοχής.

«Πρέπει τώρα, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, να της σταθούμε. Κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε να καταγγείλει το παιδί και αν με συμβουλευόταν θα την απέτρεπα από το να φτάσει στο αστυνομικό τμήμα. Τελευταία φορά την είδα πριν ενάμιση μήνα, μαζί με την κόρη της, τυχαία στον δρόμο στην Κόρινθο και μου είπε ότι πηγαίνει σε μία άλλη εκκλησία εδώ στην περιοχή και βοηθάει εθελοντικά», σημείωσε.

Στο μεταξύ ο πατέρα της 55χρονης ισχυρίζεται ότι με τον καιρό άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία της καθώς έγινε απόλυτη σε πολλά ζητήματα και υιοθέτησε ακρίτως τις θεωρίες κατά των εμβολίων και των νέων ταυτοτήτων.

