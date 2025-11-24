Λουτράκι: Τι λένε οι γονείς και ο πρώην σύζυγος για την δασκάλα που κατήγγειλε θωπεία από 6χρονο

Στο επίκεντρο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες μία δασκάλα στο Λουτράκι που κατήγγειλε στην Αστυνομία έναν 6χρονο μαθητή για θωπεία καθώς, όπως ανέφερε, τη χάιδεψε στο στήθος.

Η 55χρονη δασκάλα βρίσκεται εκτός τάξης έως ότου ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που διατάχθηκε και δεν θα διδάσκει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση. Σημειώνεται ότι η 55χρονη έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους γονείς του 6χρονου για την καταγγελία, ωστόσο παρά την απολογία της δεν εκφράζει μετάνοια για την αρχική της στάση, ενώ παράλληλα ζητά τη συγχώρεση των γονέων για την ένταση που προκλήθηκε.

Οι γονείς του 6χρονου παιδιού δηλώνουν σοκαρισμένοι από τη διάσταση που πήρε η υπόθεση και τόνισαν πως προσπαθούν να αποφορτίσουν τον γιο τους.

Πλέον και οι δύο πλευρές αναμένουν τις εξελίξεις στην υπόθεση που αναστάτωσε το Λουτράκι και προκάλεσε σειρά συζητήσεων σε όλη τη χώρα.

Τι λένε οι γονείς της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι γονείς της δασκάλας μίλησαν στο Mega για το περιστατικό και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει. Όπως υποστήριξαν οι ίδιοι θα διαχειρίζονταν με διαφορετικό τρόπο την υπόθεση.

«Εγώ αν μου τύχαινε κάτι τέτοιο, δεν θα έδινα ιδιαίτερη σημασία», είπε η μητέρα της.

«Με τέτοια πείρα που είχε δεν θα μπορούσε να κάνει παρανόηση. Αυτό το παιδάκι το έκανε», λέει ο πατέρας της. Μάλιστα, στην συνέχεια ανέφερε ότι θεωρεί πως η κόρη του επηρεάστηκε από ένα βίωμα της συζύγου του, όταν ήταν 17 ετών. «Μέσα στο λεωφορείο ήταν ένα αγοράκι, ίσως σαν και αυτό να ήταν, της έπιανε το στήθος. Την ήξερε αυτή την ιστορία η κόρη μου», σημειώνει.

Η μητέρα της από την άλλη είναι απόλυτη. «Λέω ”βρε παιδάκι μου γιατί το έκανες αυτό;”. Το έκανα από αγάπη μου είπε», αναφέρει.

Ο πατέρας της 55χρονης δασκάλας ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 6χρονου και ευελπιστεί πως η υπόθεση θα κλείσει χωρίς περαιτέρω συνέπειες για την κόρη του. «Αν χάσει τη θέση της είναι δυστυχία, γιατί δεν έχει άλλα εισοδήματα. Πώς θα ζήσει; Στην ηλικία που βρίσκεται δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει η μητέρα της 55χρονης, από τη στιγμή που η διεύθυνση του σχολείου δεν έλαβε σοβαρά τα λόγια της κόρης της, δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέραν της Αστυνομίας.

«Εγώ πιστεύω ότι και εκείνη δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της κατάστασης. Το έκανε νομίζοντας ότι θα προστατέψει το παιδί», ανέφερε στη συνέχεια η μητέρα της της.

Όπως ανέφερε ο πατέρας της η 55χρονη είναι θρησκόληπτη και με το πέρασμα των χρόνων επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τον πνευματικό της. «Αφάνταστα της επηρεάζει. Της έχει κάνει κακό η θρησκεία γιατί έχει γίνει θρησκόληπτη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η δασκάλα, που μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, επαναλαμβάνει από την περασμένη εβδομάδα πως δεν μετανιώνει για τίποτα από όσα έκανε.

«Αυτό που ήταν σωτήριο ήταν να γίνει μία μετάθεση στην Αθήνα», καταλήγει.

«Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα»

Στο Mega μίλησε και ο πρώην σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο παιδάκι για θωπεία.

Υπενθυμίζεται ότι η 55χρονη δασκάλα είχε αποκαλύψει στο Mega τον εφάλτη της κακοποίησης που βίωνε από τον πρώην σύζυγό της. Ο ίδιος μιλώντας στο Mega διέψευσε την κακοποίηση αναφέρεοντας πως έχουν χωρίσει από τον Μάρτιο και πλέον δεν έχουν καμία επαφή.

«Ότι είχε προβλήματα, είχε. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά, ηθικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχτηκε τις αξιολογήσεις. Δούλευε τόσα χρόνια στα σχολεία, διορίστηκε (πριν) 4 χρόνια. Εξέτισε την προβλεπόμενη που είχε να κάνει στην Κορινθία και μετά μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά δεν έκανε αίτηση, γιατί της άρεσε εκεί πέρα κι εμένα με άφησε μόνο μου με τα παιδιά, με τους γονείς της. Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια.

Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναίνεση. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματα μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψης μου, τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν ποιος την πιστεύει; Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα τώρα. Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν τα όλα σκηνικά.

Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά, και ήθελε να καλέσει αστυνομία, ήθελε να το χοντρύνει το θέμα. Έχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής», ανέφερε ο πρώην σύζυγός της.

