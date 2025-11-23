Λουτράκι: Μαχαιρώματα τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα έξω από το νυχτερινό κέντρο Mabel στο Λουτράκι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του loutrakiblog.gr, όταν περίπου στις 4.30 σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ομάδας Κορίνθιων νεαρών που διασκέδαζαν στο club.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαμάχη συμμετείχαν έξι άτομα και χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια.

Ένας νεαρός τραυματίστηκε στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ευτυχώς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους θαμώνες όσο και στους περιοίκους, με περιπολικά και άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου να σπεύδουν στο σημείο για την αναχαίτιση της έντασης και τη συλλογή στοιχείων.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του επεισοδίου και να δώσουν καταθέσεις οι εμπλεκόμενοι.

Την υπόθεση διερευνά πλέον το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας