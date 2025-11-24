Λουτράκι: «Συγγνώμη» ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για... θωπεία

Η Ναταλία Κατσίφη, η δασκάλα από το σχολείο του Λουτρακίου, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους γονείς και τον 6χρονο μαθητή, μετά την καταγγελία που την εμφάνισε να θωπεύει το παιδί κατά τη διάρκεια μαθήματος. Παρά την απολογία της, η ίδια δεν εκφράζει μετάνοια για την αρχική της στάση, ενώ παράλληλα ζητά τη συγχώρεση των γονέων για την ένταση που προκλήθηκε.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η κ. Κατσίφη ανέφερε ότι «ζητά συγγνώμη αν πλήγωσε την οικογένεια», όμως ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τα όσα είπε. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να συγχωρήσει τους γονείς του μαθητή, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα μετά την καταγγελία που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η δασκάλα αναφέρθηκε επίσης στο παρελθόν της, αποκαλύπτοντας την προσωπική της μάχη με δύσκολες καταστάσεις και τον ρόλο που έπαιξε η θρησκεία στη ζωή της. «Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι να είναι όλοι ευτυχισμένοι, ειδικά ο 6χρονος και οι γονείς του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η καταγγελία έγινε για λόγους προστασίας και δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω.

Η κ. Κατσίφη μοιράστηκε ότι ασχολείται με τα θρησκευτικά θέματα εδώ και πέντε χρόνια, καθώς βρήκε στην πίστη της παρηγοριά και δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Περιέγραψε την εμπειρία της από έναν δύσκολο γάμο τριών δεκαετιών, όπου υπέστη κακοποίηση και βία από τον πρώην σύζυγό της, έναν ναρκισσιστή που την χειραγωγούσε.

Παρά τις αντιξοότητες, η ίδια υπογραμμίζει ότι δεν είναι απλά θεούσα, αλλά θεοσεβούμενη, και θεωρεί πως η εκκλησία της προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται. «Τα παιδιά δεν έχουν μάθει τι σημαίνει όριο και οι γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να τα διαπαιδαγωγήσουν σωστά», σχολίασε, εξηγώντας παράλληλα πως η πίστη την βοηθά να συγχωρεί.

Σχετικά με τη μετακίνησή της σε διαφορετικό σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την καταγγελία, η δασκάλα τόνισε πως βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια και μεγαλώνει μόνη της δύο παιδιά, γεγονός που επιβαρύνει την κατάσταση.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με την κοινότητα του Λουτρακίου να αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ το περιστατικό έχει αναδείξει ζητήματα σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη διαπαιδαγώγηση στην σχολική κοινότητα.

