Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα

Η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θώπευση στο Λουτράκι, παραδέχτηκε πιθανή υπερβολική αυστηρότητα, αλλά τόνισε ότι το περιστατικό συνέβη

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δασκάλα που προχώρησε σε καταγγελία εναντίον ενός 6χρονου μαθητή στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του, παραδέχτηκε ότι ίσως αντέδρασε πιο αυστηρά από όσο χρειαζόταν.

Παράλληλα, τόνισε πως το περιστατικό πράγματι συνέβη και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της προς τη διοίκηση του σχολείου, την οποία κατηγορεί ότι προσπάθησε να το αποκρύψει.

Μιλώντας στο MEGA, η ίδια ανέφερε ότι προχώρησε στην ενέργειά της για να προστατεύσει τόσο το παιδί όσο και την οικογένειά του.

Η δασκάλα δήλωσε: «Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι και την δασκάλα άμα την αγαπάνε. Παιδάκια είναι, δεν καταλαβαίνουνε, πρέπει να έχουν τα παιδάκια όρια και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Εάν το συνεχίσει το λάθος, μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο άσχημο θα είναι, πόσες συνέπειες για το ίδιο το παιδάκι».

Συμπλήρωσε επίσης: «Τα παιδιά εμείς τα αγαπάμε και το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς, να καταλάβουν ότι μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος κι αυτοί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μήπως κάτι πρέπει να προσέξουν περισσότερο; Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;».

Παρότι κατηγορεί τη διεύθυνση του σχολείου για αποσιώπηση, κατέθεσε την καταγγελία στην αστυνομία τέσσερις ημέρες αργότερα, αφότου όπως είπε είχε ήδη ενημερώσει συναδέλφους και διευθυντή χωρίς να υπάρξει αντίδραση. «Μετά από 4 μέρες έκανα την καταγγελία στην αστυνομία, αφού πρώτα ενημέρωσα τους συναδέλφους και τον διευθυντή, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα. Αυτό ήταν πολύ άσχημο, ειδικά για μια δασκάλα με 25 χρόνια προϋπηρεσία», ανέφερε.

Η δασκάλα αναφέρθηκε επίσης σε ένα παλαιότερο περιστατικό στο σχολείο, όταν μια συνάδελφος είχε αναφέρει αμέσως στη διεύθυνση ότι μαθητής της έδειξε το γεννητικό του όργανο, επισημαίνοντας πως εκείνη τη φορά ο διευθυντής αντέδρασε άμεσα, κάτι που όπως λέει δεν συνέβη τώρα.

Επιπλέον, αποκάλυψε όσα πέρασε σε έναν γάμο 30 χρόνων κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της, λέγοντας: «Κακοποιητής, χειραγωγός, ναρκισσιστής. Έζησα ότι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Τον φοβόμουνα και υπέφερα πάρα πολύ».

Όπως εξήγησε, τον κατήγγειλε μετά τον χωρισμό τους, ενώ περιέγραψε και τα ξεσπάσματά του εις βάρος της και εις βάρος των παιδιών τους. Πρόσθεσε:
«Έκανα καταγγελία και έφτασαν 7 άτομα να μας χωρίσουν. Έβριζε, βλαστημούσε και καταριόταν εμένα και τα παιδιά μου. Όλα αυτά τα χρόνια με έσωσε ο Ιησούς Χριστός, γιατί πριν 5 χρόνια δεν πίστευα στο Θεό».

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας έχει διατάξει ΕΔΕ για την υπόθεση και έχει μετακινήσει προσωρινά τη δασκάλα σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερή η κατάσταση του Μάριου: Νέα χειρουργική επέμβαση αύριο μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Κλειδώνει το 30% η Νέα Δημοκρατία - Πού βρίσκεται ο Τσίπρας

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

07:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος για την υπόθεση Παντελίδη: «Υπάρχει μια περίεργη κατάσταση»

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Οι δυο που χάνουμε - Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα σε λίγες ώρες

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σήμερα οι αποφάσεις τους για «μπλόκα»

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 οι νεκροί από τις βίαιες πλημμύρες

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης, με Κηφισιά ο ΠΑΟΚ, στις Σέρρες ο Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα

06:55LIFESTYLE

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στο Δημόσιο - Πότε είναι ο επόμενος διαγωνισμός

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα σε λίγες ώρες

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Κλειδώνει το 30% η Νέα Δημοκρατία - Πού βρίσκεται ο Τσίπρας

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το «αντι-σχέδιο» των Ευρωπαίων σήμερα στην Γενεύη - Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ-Βρετανίας- Ουκρανίας - Τι προκαλεί αντιδράσεις

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Οι δυο που χάνουμε - Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Λονδίνο, Μιλάνο και Νέα Υόρκη στην κορυφή – Ποιοι συμπληρώνουν τη «δεκάδα»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδιανόητες τιμές στα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης - Όσο ένα νεόδμητο διαμέρισμα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ