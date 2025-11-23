Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα

Η δασκάλα που προχώρησε σε καταγγελία εναντίον ενός 6χρονου μαθητή στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του, παραδέχτηκε ότι ίσως αντέδρασε πιο αυστηρά από όσο χρειαζόταν.

Παράλληλα, τόνισε πως το περιστατικό πράγματι συνέβη και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της προς τη διοίκηση του σχολείου, την οποία κατηγορεί ότι προσπάθησε να το αποκρύψει.

Μιλώντας στο MEGA, η ίδια ανέφερε ότι προχώρησε στην ενέργειά της για να προστατεύσει τόσο το παιδί όσο και την οικογένειά του.

Η δασκάλα δήλωσε: «Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι και την δασκάλα άμα την αγαπάνε. Παιδάκια είναι, δεν καταλαβαίνουνε, πρέπει να έχουν τα παιδάκια όρια και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Εάν το συνεχίσει το λάθος, μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο άσχημο θα είναι, πόσες συνέπειες για το ίδιο το παιδάκι».

Συμπλήρωσε επίσης: «Τα παιδιά εμείς τα αγαπάμε και το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς, να καταλάβουν ότι μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος κι αυτοί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μήπως κάτι πρέπει να προσέξουν περισσότερο; Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;».

Παρότι κατηγορεί τη διεύθυνση του σχολείου για αποσιώπηση, κατέθεσε την καταγγελία στην αστυνομία τέσσερις ημέρες αργότερα, αφότου όπως είπε είχε ήδη ενημερώσει συναδέλφους και διευθυντή χωρίς να υπάρξει αντίδραση. «Μετά από 4 μέρες έκανα την καταγγελία στην αστυνομία, αφού πρώτα ενημέρωσα τους συναδέλφους και τον διευθυντή, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα. Αυτό ήταν πολύ άσχημο, ειδικά για μια δασκάλα με 25 χρόνια προϋπηρεσία», ανέφερε.

Η δασκάλα αναφέρθηκε επίσης σε ένα παλαιότερο περιστατικό στο σχολείο, όταν μια συνάδελφος είχε αναφέρει αμέσως στη διεύθυνση ότι μαθητής της έδειξε το γεννητικό του όργανο, επισημαίνοντας πως εκείνη τη φορά ο διευθυντής αντέδρασε άμεσα, κάτι που όπως λέει δεν συνέβη τώρα.

Επιπλέον, αποκάλυψε όσα πέρασε σε έναν γάμο 30 χρόνων κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της, λέγοντας: «Κακοποιητής, χειραγωγός, ναρκισσιστής. Έζησα ότι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Τον φοβόμουνα και υπέφερα πάρα πολύ».

Όπως εξήγησε, τον κατήγγειλε μετά τον χωρισμό τους, ενώ περιέγραψε και τα ξεσπάσματά του εις βάρος της και εις βάρος των παιδιών τους. Πρόσθεσε:

«Έκανα καταγγελία και έφτασαν 7 άτομα να μας χωρίσουν. Έβριζε, βλαστημούσε και καταριόταν εμένα και τα παιδιά μου. Όλα αυτά τα χρόνια με έσωσε ο Ιησούς Χριστός, γιατί πριν 5 χρόνια δεν πίστευα στο Θεό».

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας έχει διατάξει ΕΔΕ για την υπόθεση και έχει μετακινήσει προσωρινά τη δασκάλα σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Διαβάστε επίσης