Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Δείτε αναλυτικά ποιοι θα συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Την Τρίτη (16/12), η ΑΔΕΔΥ προχωράει σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, έπειτα από απόφαση που ελήφθη στο 39ο Συνέδριό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, η κινητοποίηση στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», ενώ παράλληλα εκφράζει στήριξη στους αγώνες των αγροτών.

Όλη η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής – Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025 ενάντια στον νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών!

Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!

Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, δήμοι και εκπαιδευτικοί

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) με επίσημη ανακοίνωσή της καλεί όλους τους εργαζόμενους την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 να συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί.

Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έχει εκδώσει και αυτή ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι την Τρίτη θα κλείσουν συμβολικά όλοι οι Δήμοι ανά τη χώρα.

Με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης από το Κεντρικό Κράτος προς τους Δήμους, προβάλλοντας το μήνυμα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη», η ΚΕΔΕ διεκδικεί να γίνει «πράξη μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση».

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, «η συμμετοχή όλων των αιρετών αυτοδιοικητικών στην κινητοποίηση της 16ης Δεκεμβρίου, έξω από τη Βουλή, στέλνει προς κάθε κατεύθυνση ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να διεκδικήσει μόνιμες και βιώσιμες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά , τη λειτουργία των Δήμων όλης της χώρας».

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν επίσης στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ:

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών.

Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη συμμετοχή των εργαζομένων του Μετρό, του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1), των λεωφορείων και των τρόλεϊ στην κινητοποίηση της Τρίτης.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας, οπότε και θα καθοριστούν οι ώρες λειτουργίας ή ενδεχόμενες στάσεις εργασίας που θα επηρεάσουν τις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού.

Πάντως, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκήρυξαν στάση εργασίας την Τετάρτη (17/12) από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00. Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα Λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

