Απεργία ΑΔΕΔΥ 16 Δεκεμβρίου: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η ΟΛΜΕ τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν κανονικά μέρος στην απεργία, στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος και των αγώνων για την προάσπιση εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μη συμμετοχή τους, χαρακτηρίζοντάς τα ανακριβή και παραπλανητικά.

Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση που να προβλέπει αποχή των εκπαιδευτικών από την απεργία, ενώ καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών.

Μέχρι στιγμής, στη συγκεκριμένη απεργία έχουν δηλώσει συμμετοχή η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ, με τους εργαζόμενους στους δήμους να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της κινητοποίησης.

Διαβάστε επίσης