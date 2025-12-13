Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωράει η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη (16/12), έπειτα από απόφαση που ελήφθη στο 39ο Συνέδριό της.

Η κινητοποίηση στρέφεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», ενώ παράλληλα εκφράζει στήριξη στους αγώνες των αγροτών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επίσημη ανακοίνωσή της καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. την ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 να συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος-Αθήνα στις 11.00 το πρωί».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει εκδώσει και αυτή ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι την Τρίτη θα κλείσουν συμβολικά όλοι οι Δήμοι ανά τη χώρα.

Στην κινητοποίηση δεν θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το MEGA.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Θολό παραμένει το τοπίο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη συμμετοχή των εργαζομένων του Μετρό, του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1), των λεωφορείων και των τρόλεϊ στην κινητοποίηση της Τρίτης.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός του Σαββατοκύριακου, οπότε και θα καθοριστούν οι ώρες λειτουργίας ή ενδεχόμενες στάσεις εργασίας που θα επηρεάσουν τις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη

Οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκήρυξαν στάση εργασίας την Τετάρτη (17/12) από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα Λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε επίσης