Αρχαιολόγοι: 24ωρη απεργία τη Δευτέρα για υποστελέχωση και προσλήψεις

Σε 24ωρη απεργία προχωρά τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις για την υποστελέχωση και τα εργασιακά ζητήματα του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ). Ο ΣΕΑ καλεί σε συγκέντρωση στις 12:30 το μεσημέρι, έξω από το ΥΠΠΟ, στην οδό Μπουμπουλίνας.

Στην ανακοίνωσή τους, ο ΣΕΑ τονίζει την ανάγκη να γίνει «κεντρικό ζήτημα η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού», απαιτώντας τόσο τον προγραμματισμό για μόνιμες προσλήψεις όσο και την άμεση πρόσληψη ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) για το 2026, με τις ειδικότητες που έχει ανάγκη κάθε Υπηρεσία.

«Όχι στον εργασιακό εκφοβισμό»

Παράλληλα, ο σύλλογος ζητά να σταματήσει ο «εργασιακός εκφοβισμός σε όλες τις Υπηρεσίες» του Υπουργείου. Ο ΣΕΑ επισημαίνει ότι κάθε φορά που η Βουλή ψηφίζει νόμους που αυξάνουν την εργασιακή ύλη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να προσλαμβάνεται και το αντίστοιχο προσωπικό για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Συμπαράσταση από άλλα σωματεία

Η απεργία, το εξώδικο της οποίας είχε κοινοποιηθεί νομίμως στις 10.11.2025 στην πολιτική ηγεσία, βρίσκει συμπαράσταση και από άλλα σωματεία του ΥΠΠΟ, καθώς το πρόβλημα της υποστελέχωσης αφορά όλους τους κλάδους: