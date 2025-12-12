«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

Μια εξαιρετικά καλοδιατηρημένη μαρμάρινη κεφαλή θεάς, που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο (323–31 π.Χ.), ήρθε στο φως στη Μητρόπολη της Σμύρνης, προσφέροντας νέα στοιχεία για την καλλιτεχνική παραγωγή της αρχαίας πόλης και την ταυτότητα των λατρευτικών αγαλμάτων της εποχής.

Το εύρημα, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ανήκει σε άγαλμα υψηλής ποιότητας, πιθανότατα θεάς του ελληνικού πανθέου - μάλλον η Εστία - και ξεχωρίζει για τον τρόπο κατασκευής του αλλά και για την τεχνική απόδοση των οφθαλμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ανασκαφών, οι συστηματικές εργασίες στη Μητρόπολη – γνωστή και ως «Πόλη της Μητέρας Θεάς» – ξεκίνησαν το 1989 και συνεχίζονται από το 2007 υπό τη διεύθυνση του Σερντάρ Αϊμπέκ, καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Dokuz Eylul. Η κεφαλή εντοπίστηκε φέτος μέσα σε χώρο που έχει ταυτοποιηθεί ως εμπορικό κτίριο.

Ο Αϊμπέκ εξήγησε ότι οι λεπτομέρειες στα μαλλιά, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και η άψογη συναρμολόγησή δύο ξεχωριστά λαξευμένων τμημάτων αποτελούν σαφή δείγματα ελληνιστικής τεχνοτροπίας.

İzmir'de 2 bin 200 yıllık tanrıça başı heykeli bulundu. pic.twitter.com/opgF7HNHQ0

— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 11, 2025



Μετά τον προσεκτικό καθαρισμό, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν σκόπιμα λαξευμένη κοιλότητα στην περιοχή της κόρης του οφθαλμού — τεχνική που απαντάται σε ελληνικά γλυπτά όπου τοποθετούνταν αργότερα πολύχρωμες πέτρες, προσδίδοντας ρεαλισμό στο βλέμμα.

Το μέγεθος της κεφαλής, υπογράμμισε ο επικεφαλής της ανασκαφής, δίνει πολύτιμα στοιχεία για την τοπική παραγωγή γλυπτών κατά την ελληνιστική περίοδο και πιθανότατα αντιστοιχεί σε κορμό της θεάς Εστίας που είχε βρεθεί νωρίτερα στο βουλευτήριο της αρχαίας πόλης.

Η ελληνιστική περίοδος αφορά το ιστορικό διάστημα που ακολούθησε τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. και εκτείνεται έως τον θάνατο της Κλεοπάτρας Ζ΄ το 30 π.Χ., εποχή έντονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και διάδοσης ελληνικών πολιτισμικών στοιχείων στην Ανατολή.

Στη Μητρόπολη, όπου τα πρώτα ίχνη κατοίκησης φτάνουν έως τη νεολιθική εποχή, οι εργασίες συνεχίζονται με τη στήριξη του Ιδρύματος Sabanci στο πλαίσιο του προγράμματος «Heritage for the Future» του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

