Εντοπίστηκε αρχαία ρωμαϊκή σκάλα που αποκάλυψε τη χαμένη Πομπηία

Τώρα, προηγμένες τεχνολογίες επιτρέπουν την αναγνώριση κρυμμένων ενδείξεων που αποκαλύπτουν πτυχές της Πομπηίας που είχαν χαθεί με τον χρόνο 

Newsbomb

Εντοπίστηκε αρχαία ρωμαϊκή σκάλα που αποκάλυψε τη χαμένη Πομπηία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν δύο χιλιετίες μετά την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου που ισοπέδωσε μια ακμάζουσα ρωμαϊκή πόλη, η επιστήμη στρέφεται πλέον στα ψηφιακά εργαλεία για να ζωντανέψει τη χαμένη Πομπηία. Οι ανασκαφές των τελευταίων δεκαετιών έχουν φέρει στο φως εντυπωσιακά κτίρια, αντικείμενα που έμειναν θαμμένα για αιώνες, πολύχρωμες τοιχογραφίες και τραγικά αποτυπώματα των κατοίκων της. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής δομής δεν έχει σωθεί, αφήνοντας σημαντικά κενά για το πώς ήταν η καθημερινότητα στη ρωμαϊκή πόλη της Καμπανίας.

Με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών, οι ερευνητές εντοπίζουν πλέον στοιχεία που είχαν μείνει αόρατα: ίχνη από πύργους, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που υπεδείκνυαν κύρος και πλούτο, και χαρακτηριστικά του αστικού τοπίου που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ πριν.

Η Δρ. Σουζάν Μουθ από το Πανεπιστήμιο Humboldt εξηγεί ότι η ψηφιακή ανασύνθεση της αρχαίας αρχιτεκτονικής επιτρέπει μια πιο πλήρη και ακριβή εικόνα της πόλης και του τρόπου ζωής των κατοίκων της. Τα αποτελέσματα του προγράμματος “Pompeii Reset”, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, ενδέχεται να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό όσα θεωρούσαμε δεδομένα για την Πομπηία.

Από τα ερείπια στη ψηφιακή αναβίωση

Η ιδέα ξεκίνησε το 2022, όταν η Μουθ επισκέφθηκε την Πομπηία μαζί με τους φοιτητές της και είδε από κοντά τις προσπάθειες διατήρησης του αρχαιολογικού χώρου σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Προτείνοντας μια μη επεμβατική μέθοδο έρευνας, υποστήριξε τη λύση της ψηφιακής ανασυγκρότησης ως τρόπο προστασίας και παράλληλης μελέτης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Αρχαιολογικό Πάρκο συνεργάζεται πλέον με το Πανεπιστήμιο Humboldt, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως LiDAR και φωτογραμμετρία για τη δημιουργία ακριβών τρισδιάστατων μοντέλων των κτισμάτων. Μέσα από λεπτομέρειες στους τοίχους –όπως τρύπες ή υποδοχές για δοκάρια– οι επιστήμονες επιχειρούν να αναδομήσουν ψηφιακά την αρχική μορφή των κτιρίων.

Εν τω μεταξύ, νεότερες αρχαιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η Πομπηία δεν εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά την έκρηξη του 79 μ.Χ. Κάτοικοι επέστρεψαν για σύντομο διάστημα, μετατρέποντας μάλιστα τα ισόγεια σε εργαστήρια ή αποθηκευτικούς χώρους, μέχρι που μια νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα τον 5ο αιώνα οδήγησε στην οριστική εγκατάλειψη.

Όταν ξεκίνησαν οι ανασκαφές τον 18ο αιώνα, τα κατώτερα επίπεδα βρέθηκαν εξαιρετικά διατηρημένα, σε αντίθεση με τους ορόφους που είχαν καταρρεύσει. Για πολλά χρόνια οι έρευνες επικεντρώνονταν στα εντυπωσιακά έργα τέχνης, ωστόσο σύγχρονες μελέτες κατέδειξαν ότι ακόμη και οι εύπορες οικογένειες χρησιμοποιούσαν τους πάνω ορόφους, όπου έχουν εντοπιστεί ίχνη πολυτελών αντικειμένων.

Η αποκάλυψη μιας χαμένης σκάλας

Σε μια από τις τελευταίες μελέτες, η ομάδα εξέτασε την Casa del Tiaso – μια μεγάλη, πολυτελή κατοικία. Εκεί εντόπισαν μια πέτρινη σκάλα που οδηγούσε στον πρώτο όροφο, αλλά και σημάδια που υποδήλωναν την ύπαρξη δεύτερης ξύλινης σκάλας, πιθανώς προς έναν τρίτο. Η ψηφιακή ανασύνθεση αποκάλυψε ότι οι όροφοι σχημάτιζαν ουσιαστικά έναν πύργο – κάτι που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα απίθανο για κατοικία εντός των ορίων της πόλης.

Το μέλλον της αρχαιολογίας

Η Μουθ παρομοιάζει τη διαδικασία με αστυνομική έρευνα: κάθε μικρό στοιχείο μελετάται, συγκρίνεται και αξιολογείται, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα αξιόπιστο τρισδιάστατο μοντέλο. Τα ψηφιακά «δίδυμα» των κτιρίων επιτρέπουν ακόμη και εικονικές αναπαραστάσεις της καθημερινής ζωής, από τα συμπόσια έως τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες της εποχής.

Τελικός στόχος της ομάδας είναι η πλήρης ψηφιακή ανακατασκευή της Casa del Tiaso, χωρίς να σημαίνει ότι το έργο σταματά εκεί: φιλοδοξία τους είναι να αποκαταστήσουν ψηφιακά όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα της αρχαίας πόλης. Η ψηφιακή αρχαιολογία συμβάλλει επίσης στον εντοπισμό ζημιών στον χώρο και στον σχεδιασμό δράσεων προστασίας.

Περισσότερα από 13.000 δωμάτια έχουν αποκαλυφθεί από το 1748, ενώ περίπου το ένα τρίτο της αρχαίας Πομπηίας παραμένει ακόμη θαμμένο, διατηρώντας έναν σημαντικό πυρήνα για τις μελλοντικές γενιές αρχαιολόγων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 3χρονο αγόρι κέρδισε επίσημη βαθμολογία στο σκάκι - Έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του παιχνιδιού

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη επιτροπών μπλόκων Βόρειας Ελλάδας- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

19:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια χάρη στον Γιαννακόπουλο, το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Μπακογιάννης: Πρόταση μείωσης δημοτικών τελών στον Δήμο Αθηναίων κατά 5%

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε αρχαία ρωμαϊκή σκάλα που αποκάλυψε τη χαμένη Πομπηία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Ώρα η ΕΕ να ακούσει Τραμπ και να σώσει Ευρώπη - «Η ομάδα Μπάιντεν» τη σπρώχνει σε λάθος δρόμο

19:40WHAT THE FACT

Αίγυπτος: Βυθισμένο πλοίο αναψυχής από τον 1ο μ.Χ. αιώνα, βρέθηκε στον βυθό της Αλεξάνδρειας

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Πρόβλημα με Κουζμίνσκας, ατομικό οι Κλαβέλ, Κατσίβελης – Οι απουσίες με Λεβίτσε

19:34LIFESTYLE

Μποφίλιου: Το μήνυμα μετά τις αντιδράσεις για το αφιέρωμα σε Θεοδωράκη και Χατζιδάκι

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά: Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανοικτό το αεροδρόμιο από τους κτηνοτρόφους για να μην ταλαιπωρηθούν πολίτες

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο του Λούβρου: Απεργούν οι εργαζόμενοι από τις 15 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν από το υπουργείο Πολιτισμού

19:19LIFESTYLE

Στάθης Σχίζας: «Η κόρη μου έχει μπει στην προεφηβεία, αλλά για εμένα είναι το μικρό μου κοριτσάκι»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες έκλεισαν τις εισόδους του «Διαγόρας» – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής και Βενιζέλος για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: «Ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν» – «Ζούμε την κρίση της Δύσης»

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά: Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι

14:51LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο - «Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, δίνει μήνυμα ζωής»

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

19:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια χάρη στον Γιαννακόπουλο, το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ