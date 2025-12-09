Απεργία ΠΕΝΕΝ: Ποια πλοία θα μείνουν την Πέμπτη δεμένα στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) προκήρυξε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, δεσμεύοντας όλα τα εμπορικά πλοία της χώρας.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου, με στόχο να αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των πλοίων RO/RO, τα οποία μεταφέρουν βασικά εμπορεύματα αλλά και επικίνδυνα φορτία όπως πετρέλαιο, υγραέριο και χημικά.

Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι οι εφοπλιστές, το υπουργείο Ναυτιλίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες αδιαφορούν για την ασφάλεια και τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών, παρά τις κινητοποιήσεις και τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τους προηγούμενους μήνες χωρίς αποτέλεσμα.

Τι διεκδικούν οι ναυτεργάτες

Σύμφωνα με την ένωση, οι ναυτεργάτες διεκδικούν:

Καθορισμό οργανικών συνθέσεων για τα RO/RO σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με όρους αντίστοιχους της ακτοπλοΐας

Αναπροσαρμογή των γκαραζιάτικων αποζημιώσεων

Επίδομα επικινδυνότητας 15%

Καθιέρωση δύο ρεπό τον μήνα για τα πληρώματα των RO/RO, λόγω των εξαιρετικά απαιτητικών συνθηκών εργασίας και των ελλείψεων σε διανυκτέρευση και πρόσδεση

Η ΠΕΝΕΝ υπογραμμίζει ότι η επάνδρωση των πλοίων αποτελεί ευθύνη του ΥΕΝ, το οποίο ωστόσο διατηρεί ελλιπείς συνθέσεις στα RO/RO, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις σε σύγκριση με τα πλοία φορτηγής ναυτιλίας.