Η AEK σφύζει από υγεία με… σφραγίδα Νίκολιτς: Έτσι γύρισε τον διακόπτη μετά τις ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό!

AEK: Σφύζει από υγεία με… σφραγίδα Νίκολιτς – Έτσι γύρισε τον διακόπτη μετά τις ήττες στα ντέρμπι!

Η ΑΕΚ εξελίσσεται σε ομάδα που… χαίρεσαι να βλέπεις, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει βάλει «φαρδιά, πλατιά» την υπογραφή του.

Η «Ένωση» επικράτησε 5-0 του Παναιτωλικού κι επέκτεινε το αήττητο σερί της στους 11 αγώνες.

Σε αυτό το διάστημα, η ΑΕΚ μετράει 10 νίκες και μία ισοπαλία κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, όπου κυριάρχησε, έχοντας 30 τελικές.

Ο Μάρκο Νίκολιτς με τον ερχομό του στην «Ένωση» κλήθηκε να κάνει… restart, έπειτα από μια τραγική χρονιά που άφησε πολλές «πληγές» στην ομάδα. Ο Σέρβος κατάφερε, με την πίεση να χτυπάει «κόκκινο», να οδηγήσει τους «κιτρινόμαυρους» στη League Phase του Conference League, «σβήνοντας» τον περσινό εφιάλτη της Νόα.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια αγωνιστική «κοιλιά», η οποία περιελάμβανε τις ήττες στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Σε εκείνο το χρονικό σημείο η ΑΕΚ έμοιαζε να έχει «εγκλωβιστεί» χωρίς να έχει ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο, με την πολύ κακή εικόνα κόντρα στην Ηλιούπολη να αποτελεί καμπανάκι κινδύνου.

Ο Νίκολιτς άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης στις προπονήσεις

NIKOLIC-AEK

Οι «κιτρινόμαυροι» γλίτωσαν την γκέλα με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις. Εκείνη τη στιγμή, δύσκολα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήταν η αρχή ενός εντυπωσιακού σερί για την ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς, όμως, απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν είναι προπονητής που «φοβάται» να αλλάξει τις απόψεις και τις σκέψεις του. Το είχε πράξει στα προκριματικά του καλοκαιριού όταν εγκατέλειψε τον αγαπημένο του «ρόμβο» και το επανάλαβε στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπειτα από μια κουβέντα που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλου και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο Σέρβος κόουτς άλλαξε τελείως τον τρόπο προσέγγισης των προπονήσεων, βάζοντας μεγαλύτερη ένταση. Κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό στην πορεία.

Η ΑΕΚ «έχτισε» πάνω στις εμφανίσεις της!

Η ΑΕΚ άρχισε να παίζει καλύτερα παιχνίδι με το παιχνίδι και να εξελίσσεται, «χτίζοντας» πάνω στις εμφανίσεις, ενώ τα καλά αποτελέσματα άρχισαν να προσθέτουν αυτοπεποίθηση. Σε αυτό βοήθησε κι η Ευρώπη, η οποία έλειψε την περασμένη χρονιά.

Μολονότι τα προβλήματα τραυματισμών ήταν πολλά, η «Ένωση» είναι όλο αυτό το διάστημα μια ομάδα που σφύζει από υγεία, φέροντας «φαρδιά - πλατιά» την υπογραφή του Μάρκο Νίκολιτς. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα την πρόοδο που έχουν κάνει οι «κιτρινόμαυροι», αποτελεί το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει προστεθεί στο παιχνίδι και η αποτελεσματικότητα, μετρώντας 11 γκολ σε τρεις αγώνες την εβδομάδα που πέρασε.

Ο δίκαιος Νίκολιτς και το παράδειγμα του Λιούμπισιτς!

LJUBICIC-AEK

Αυτούς τους μήνες που βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς έχει αποδείξει ότι είναι ένας δίκαιος προπονητής, με το παράδειγμα του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ο Κροάτης πήρε πολλές ευκαιρίες το καλοκαίρι δεν ήταν καλός κι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο Σέρβος τεχνικός διέκρινε την προσπάθεια, αλλά και την έξτρα πίεση που είχε ο «Λιούμπι», τον χρησιμοποίησε στα άκρα και τον… ανέστησε!

Η νοοτροπία της νικήτριας που είχε χαθεί!

Όπως προαναφέραμε, η περσινή αγωνιστική περίοδος άφησε πολλές «πληγές», με μια εξ αυτών να είναι το γεγονός ότι χάθηκε η νοοτροπία νικητή στην ομάδα, η οποία έγινε… φοβική στο θετικό αποτέλεσμα. Αυτό, πλέον, δεν ισχύει!

Ο Νίκολιτς κατάφερε να «πείσει» τους παίκτες του ότι κάθε ματς είναι «τελικός», κάτι που μπορεί να ακούγεται κλισέ ή απλό, αλλά μόνο έτσι δεν είναι! Μεγάλα αποτελέσματα, όπως αυτά στη Φλωρεντία και τη Σαμψούντα θα μπορούσαν εύκολα να αποπροσανατολίσουν τους «κιτρινόμαυρους». Εκείνοι, όμως, εμφανίστηκαν απολύτως σοβαροί, στην πρώτη περίπτωση πήραν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και στη δεύτερη, «έριξαν» πέντε γκολ σε μια δύσκολη επαρχιακή ομάδα.

Το αήττητο σερί 11 αγώνων της ΑΕΚ

  • 26 Οκτωβρίου: Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1 (Κύπελλο Ελλάδας)
  • 2 Νοεμβρίου: ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 (Super League)
  • 6 Νοεμβρίου: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1 (Conference League)
  • 9 Νοεμβρίου: ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 (Super League)
  • 23 Νοεμβρίου: ΑΕΚ – Άρης 1-0 (Super League)
  • 27 Νοεμβρίου: Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (Conference League)
  • 30 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 (Super League)
  • 3 Δεκεμβρίου: ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0 (Κύπελλο Ελλάδας)
  • 7 Δεκεμβρίου: ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (Super League)
  • 11 Δεκεμβρίου: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2 (Conference League)
  • 14 Δεκεμβρίου: Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 (Super League)
