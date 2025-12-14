Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Εμφάνιση πέντε «αστέρων» με εκπληκτικό Λιούμπισιτς

Η ΑΕΚ πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή της εμφάνιση, επικράτησε 5-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς (δύο γκολ και δύο ασίστ).

Βαγγέλης Πάτας

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Κιτρινόμαυρη» καταιγίδα στο Αγρίνιο, με την «Ένωση» να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση!

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς να βάλει στο δεξιό άκρο της επίθεσης τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς τον δικαίωσε απόλυτα, καθώς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ.

Ο 26χρονος χαφ ήταν εντυπωσιακός «μοιράζοντας» δύο γκολ σε Πινέδα (26’) και Ζοάο Μάριο (34’) στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μετά την ανάπαυλα ανέλαβε ρόλο σκόρερ, σημειώνοντας δύο τέρματα σε διάστημα τριών λεπτών (62’-65’).

Το… κερασάκι στην πολύ «γλυκιά» εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων» έβαλε ο Χρυσόπουλος, ο οποίος διαμόρφωσε το αποτέλεσμα στο 77ο λεπτό. Ο Έλληνας στόπερ αφιέρωσε το παρθενικό του γκολ με την «Ένωση» στη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2013.

Η εξέλιξη του Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στον Λιούμπισιτς, ο οποίος έπαιξε στα δεξιά, με τον Καλοσκάμη να κινείται περιφερειακά του προωθημένου Γιόβιτς.

Ο Κροάτης είχε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, καθώς έπειτα από σέντρα – σουτ που έκανε κατέληξε στο δεξί δοκάρι του Τσάβες, μόλις στο 10ο λεπτό.

Το άμεσο πρέσινγκ επέτρεψε στην ΑΕΚ να κερδίζει και να κρατάει την μπάλα, πατώντας με ευκολία στην αντίπαλη περιοχή, κάτι της επέτρεψε να βρει ευκαιρίες για γκολ.

Το 0-1 ξεκίνησε από λάθος του Τσάβες, το οποίο εν μέρει διόρθωσε, καθώς νίκησε σε τετ-α-τετ τον Καλοσκάμη, αλλά ο Λιούμπισιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς τον Πινέδα, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 26’.

Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Κροάτης έδωσε μέσα στην περιοχή τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος με ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 34’. Αυτή ήταν η δεύτερη ασίστ του «Λιούμπι».

Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Ρέλβας αντιμετώπισε πρόβλημα στον προσαγωγό, αλλά «έσφιξε» τα δόντια και συνέχισε στο παιχνίδι. Μετά την ανάπαυλα, το σόου του Λιούμπισιτς συνεχίστηκε κι από δημιουργός εξελίχθηκε σε… εκτελεστή!

Στο 62’, με πολύ ωραίο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 στο 62’, ενώ τρία λεπτά αργότερα, μετά από παράλληλο γύρισμα του Ρότα σημείωσε το τέταρτο γκολ της ομάδας του.

Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Χρυσόπουλος, ο οποίος, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ελίασον, έκανε το 0-5 με δυνατό πλασέ στο δεύτερο δοκάρι. Στο 86ο λεπτό ο Κοϊτά σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο ήταν το δεύτερο της ΑΕΚ στο παιχνίδι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Παπαπέτρου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκαρθία - Ρότα, Γκρούγιτς
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Σιέλης, Γκαρθία, Κόγιτς (89΄ Χρυσοβαλάντης), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46΄ Αγαπάκης), Εστέμπαν (72΄ Μπελεβώνης), Σμυρλής (46΄ Νικολάου), Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς (72΄ Αγκίρε).
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας (68΄ Χρυσόπουλος), Πενράις (80΄ Πήλιος), Μαρίν (68΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (63΄ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (68΄ Ελίασον).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καλοστημένη απάτη τους κόστισε τις οικονομίες μιας ζωής - Πίστευαν ότι βοηθούν τις αρχές

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βόλος: LIVE η αναμέτρηση της Λεωφόρου

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ο Μερτς κάθισε δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο

20:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δείτε πώς είναι σήμερα η μικρή Όλια από τη «Λένη» - Η πορεία της στη λυρική σκηνή

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βόλος: Με Ντέσερς φορ και Κώτσιρα αριστερά η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

20:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τον «κλείδωσε» και τον νίκησε στο Περιστέρι

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτό είναι το ωραιότερο χωριό με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Νετανιάχου στην Αυστραλία: Η πολιτική σας έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού

19:38ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρήτη: Στο μικροσκόπιο τετράδιο από κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε το χριστουγεννιάτικο παζάρι στο Ρέθυμνο

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Εμφάνιση πέντε «αστέρων» με εκπληκτικό Λιούμπισιτς

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 (τελικό): Απολαυστική «Ένωση», τρομερός Λιούμπισιτς

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Τραγωδία στο Φάνο: Μοιραίο άλμα για δύο αλεξιπτωτιστές - Μπλέχτηκαν τα αλεξίπτωτά τους

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ολυμπιακός: Δίδυμο Ελ Κααμπί – Ταρέμι και άμυνα με Καλογερόπουλο

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκό τοπίο» έρημος της Σαουδικής Αραβίας από σφοδρή χαλαζόπτωση

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τις κατεβασμένες μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Το Viral φαινόμενο: Η μαντινάδα του Γρηγόρη Σαμόλη που «σπάει» τα ρεκόρ στα Social Media

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουκία Κασαμάκη: Η μαθήτρια που μετατρέπει τις προκλήσεις σε δύναμη - Το μήνυμα του πατέρα της και τα όνειρά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

19:38ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρήτη: Στο μικροσκόπιο τετράδιο από κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται η «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματά της, τι να προσέξετε

20:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δείτε πώς είναι σήμερα η μικρή Όλια από τη «Λένη» - Η πορεία της στη λυρική σκηνή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ