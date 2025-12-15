Politico: Η Κύπρος προτείνει σχέδιο για την εκτόνωση της κρίσης με την Τουρκία

Τι δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ποιο είναι το κλειδί του σχεδίου 

Politico: Η Κύπρος προτείνει σχέδιο για την εκτόνωση της κρίσης με την Τουρκία
ΚΥΠΡΟΣ
Η Κύπρος επιθυμεί να αξιοποιήσει την επικείμενη προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ για να μειώσει τις εντάσεις με την Τουρκία, με αντάλλαγμα την πρόοδο στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης στο POLITICO.

Το κλειδί είναι να πείσει την Τουρκία να δεχτεί την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συμμαχία για την Ειρήνη», το οποίο θεωρείται το πρώτο βήμα προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, η Κύπρος θα άρει σταδιακά τα εμπόδια για στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

Σταδιακή προσέγγιση

«Μπορούμε να οραματιστούμε μια σταδιακή προσέγγιση με βήματα από την πλευρά της Τουρκίας για την ένταξη της Κύπρου στο προαναφερόμενο πρόγραμμα και παράλληλα θετικά βήματα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, πάντα σε συνδυασμό με την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος εντός του συμφωνημένου πλαισίου», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο προεδρικό μέγαρο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι έχει ήδη συζητήσει την πρόταση αυτή με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Χαρακτήρισε την ένταξη της Κύπρου στη συμμαχία ως «φυσική εξέλιξη», αλλά κάτι που δεν έχει συμβεί λόγω «πολιτικών συνθηκών». Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να ασκήσουν βέτο στην αίτηση ένταξης μιας χώρας στη συμμαχία και η Τουρκία αρνείται να επιτρέψει την ένταξη της Κύπρου.

Το Politico τονίζει ότι η Κύπρος, μαζί με την Ελλάδα, εμποδίζει την αίτηση της Τουρκίας να συμμετάσχει σε κοινές προμήθειες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» της ΕΕ, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, ο Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η Τουρκία είναι αυτή που έχει αποκλειστεί» από το SAFE, επειδή δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία ασφάλειας με την ΕΕ. «Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στο SAFE, όπως και στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ. Δεν είναι à la carte».

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος αρνούνται επίσης να επιτρέψουν στην Τουρκία να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ένα διακυβερνητικό όργανο της ΕΕ, τονίζει το Politico. Σε αντίποινα, η Τουρκία εμποδίζει το ΝΑΤΟ να μοιράζεται απόρρητες πληροφορίες με τον ΕΟΑ.

H κυπριακή προεδρία της ΕΕ

Ορισμένοι διπλωμάτες στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ ανησυχούν ότι η κυπριακή προεδρία θα επιδεινώσει τις μακροχρόνιες εντάσεις με την Τουρκία, σε μια εποχή που η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της και στοχεύει σε στενότερη στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα.

Όταν η Κύπρος αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου τον Ιανουάριο, θα καθορίσει την ατζέντα των συνεδριάσεων των υπουργών της ΕΕ και θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τη νομοθεσία της ΕΕ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η χώρα του έχει πλήρη επίγνωση του θεσμικού της ρόλου και ότι είναι έτοιμος να προσκαλέσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου.

Αν και η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, σκοπεύει να θέσει την άμυνα, την ασφάλεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας της προεδρίας της, σύμφωνα με το Politico. Ένα βασικό ζήτημα θα είναι η διαμόρφωση της απάντησης της ΕΕ στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια προσπάθεια που ο Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε «όχι τέλεια, αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι».

«Η εκλογή του Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα στην ΕΕ ότι η Αμερική δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, οπότε ως ΕΕ πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να συνεργαστούμε περισσότερο μεταξύ μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε προκλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, είστε επίσης πιο χρήσιμοι στους Αμερικανούς», είπε. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι μέλος της συμμαχίας, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, ώστε ο οπλισμός και η οργάνωση της εθνικής φρουράς της να πληρούν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, έως ότου η πολιτική κατάσταση επιτρέψει την ένταξή της.

Διάλογος για την Κύπρο

Η κυπριακή προεδρία θα πιέσει επίσης για την ανάληψη δράσης με στόχο τον τερματισμό της διαίρεσης του νησιού.
Η πιο πρόσφατη προσπάθεια διαπραγμάτευσης μιας λύσης απέτυχε το 2017, αλλά υπάρχει ανανεωμένη ελπίδα μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, στις οποίες νικητής αναδείχθηκε ο μετριοπαθής Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχούρμαν, σχολιάζει το Politico. Ο Χριστοδουλίδης και ο Ερχούρμαν θα πραγματοποιήσουν τριμερή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άντζελα Ολγκίν, την Πέμπτη, την πρώτη τέτοια σύνοδο κορυφής εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι η Κύπρος στοχεύει να ενταχθεί στην ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν το επόμενο έτος. «Ο στόχος είναι να είμαστε τεχνικά έτοιμοι μέχρι το τέλος του έτους και στη συνέχεια η επιτροπή να υποβάλει σύσταση στα κράτη μέλη το 2026».

