Σαφές μήνυμα Χριστοδουλίδη για ένταξη της Τουρκίας στο SAFE: «Δεν είναι διαδικασία α λα καρτ»

Ο πρόεδρος της Κύπρου σημείωσε ότι «η Τουρκία έχει αποκλείσει τον εαυτό της» από το SAFE

Η Ελλάδα και η Κύπρος εμποδίζουν την αίτηση της Τουρκίας να συμμετάσχει σε κοινές προμήθειες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 150 δισ. ευρώ, όπως επισημαίνει το POLITICO.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η Τουρκία έχει αποκλείσει τον εαυτό της» από το SAFE, επειδή δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στο SAFE, όπως και στη διαδικασία ένταξης στην Ένωση. Δεν είναι α λα καρτ», μιλώντας στο περιοδικό.

Τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος αρνούνται στην Τουρκία να ενταχθεί και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ένα διακυβερνητικό όργανο της Ένωσης. Σε αντίποινα, η Άγκυρα εμποδίζει το ΝΑΤΟ να μοιραστεί απόρρητες πληροφορίες με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.

«Η Κύπρος επιθυμεί να αξιοποιήσει την επικείμενη προεδρία της στο Συμβούλιο της Ένωσης για να μειώσει τις εντάσεις με την Τουρκία, με αντάλλαγμα την πρόοδο στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη», όπως σημειώνεται.

Το κλειδί είναι να πείσει την Τουρκία να δεχτεί την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» (Partnership for Peace), το οποίο θεωρείται το πρώτο βήμα προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, η Κύπρος θα άρει σταδιακά τα εμπόδια για στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας.

«Μπορούμε να οραματιστούμε μία σταδιακή προσέγγιση με βήματα από την πλευρά της Τουρκίας για την ένταξη της Κύπρου στο PfP και παράλληλα θετικά βήματα στις σχέσεις, πάντα σε συνδυασμό με την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος εντός του συμφωνημένου πλαισίου», τόνισε ο Κύπριος πρόεδρος.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι έχει ήδη συζητήσει την πρόταση αυτή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Ακόμη, χαρακτήρισε την ένταξη της Κύπρου στη συμμαχία ως «φυσική εξέλιξη», αλλά κάτι που δεν έχει συμβεί λόγω «πολιτικών συνθηκών». Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να ασκήσουν βέτο στην αίτηση ένταξης χώρας στη συμμαχία και η Τουρκία αρνείται να επιτρέψει την ένταξη της Κύπρου.

