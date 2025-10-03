SAFE.... γιοκ: Μπλόκο Μητσοτάκη στην Τουρκία όσο υπάρχει στο τραπέζι το casus belli

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στην ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας SAFE όσο διατηρεί το «casus belli» και αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών.

Πλέον ο Έλληνας πρωθυπουργός σε όλα τα διεθνή φόρα φροντίζει να κάνει ξεκάθαρες τις ελληνικές κόκκινες γραμμές.

Η σαφής αυτή θέση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία των εθνικών συμφερόντων, αλλά και στην ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής ασφάλειας 360 μοιρών, που καλύπτει όλα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τον ρώτησε ευθέως για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα. «Ήμουν απολύτως σαφής και κατηγορηματικός, όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των “γκρίζων ζωνών”, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στην ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι κόκκινες γραμμές

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δεν συζήτησε το θέμα αυτό με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς καθώς η συζήτηση εστιάστηκε στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την κοινή αμυντική πολιτική.

Ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «με τον κ. Ρούτε ήμουν απολύτως σαφής» όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας και τις κόκκινες γραμμές της σε σχέση με την Τουρκία.

Aναφέρθηκε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι εκεί θα υπάρξει η ευκαιρία να συζητηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα

Ερωτηθείς για την ευρωπαϊκή άμυνα του Νότου, τόνισε πως η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να είναι μια ασφάλεια 360 μοιρών, που να καλύπτει και τα νοτιοανατολικά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης.

«Αυτή η έννοια της ευρωπαϊκής ασφάλειας 360 μοιρών αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και υποστηρίζεται από χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος», υπογράμμισε.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει δώσει μάχη για να γίνει πραγματικότητα ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο άμυνας που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, συνεπώς και τα ελληνικά.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε πιο κοντά στην υλοποίηση της ιδέας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού για κοινά αμυντικά σχέδια, όχι απλώς για προμήθειες υλικού, που θα είναι κοινά ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, σημείωσε πως ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Η άμυνα στο προϋπολογισμό της Ευρώπης

Τόνισε επίσης ότι παραδοσιακά πιο επιφυλακτικές χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία, πλέον δείχνουν μεγαλύτερη ανοχή σε τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα και η αντιμετώπιση απειλών από drones.

Ο πληθωρισμός

Για τον πληθωρισμό είπε ότι, για πρώτη φορά, είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που θεωρεί «μια θετική εξέλιξη». Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι παρουσίασε το πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών και τόνισε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλές χάρη στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, που αποδίδουν προς όφελος του καταναλωτή. Όλα αυτά τα μέτρα συνθέτουν ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων.

Επανέλαβε ακόμη ότι τον Νοέμβριο θα επιστραφεί ένα ενοίκιο στους δικαιούχους και ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λαμβάνουν 250 ευρώ στις ημέρες των εορτών.

Για το μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει την πολιτική της και οι Ευρωπαίοι εταίροι να στηρίζουν την πολιτική της Ελλάδας. «Όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα θα επιστρέφει και όποιος δικαιούται άσυλο θα του χορηγείται. Στόχος μας είναι να εξολοθρεύσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών».

