Τουρκία: Βγαίνει για έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις

Η υδρογραφική υπηρεσία της Σμύρνης εξέδωσε αργά το απόγευμα της Πέμπτης παράνομη NAVTEX, στην οποία αναφέρεται πως από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 14 του ίδιου μήνα, το Πίρι Ρέις θα πραγματοποιήσει έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, για επιστημονικές έρευνες.

Η τουρκική Navtex

Πριν από δύο εβδομάδες η Τουρκία εξέδωσε παρόμοια NAVTEX για πρόθεση ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο. Υπενθυμίζεται πως το τουρκικό ερευνητικό σκάφος δεν είχε αποπλεύσει για έρευνες βάσει της NAVTEΧ.

Η κίνηση αυτή της Άγκυρας έρχεται την ώρα που είναι σε εξέλιξη η άσκηση των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων «Παρμενίων» και ενώ η ελληνική Βουλή εγκρίνει το σχέδιο νόμου του υπουργού Εθνικής Άμυνας για την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra.

Νωρίτερα, navtex για την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών είχε εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και αντι-Navtex η Τουρκία.

