Τι περιμένει η Αθήνα από το τετ-α-τετ Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Το Πίρι Ρέις και τα F-35

Από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 74η Γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 25 Σεπτεμβρίου 2019

Σε ρυθμούς ελληνοτουρκικών κινούνται τις τελευταίες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζοντας τους φακέλους που θα πάρει μαζί του στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη ετοιμάσει και τις βαλίτσες του καθώς αναχωρεί εντός της ημέρας και αναμένεται να επιστρέψει μετά από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με όσα μου λέει η «γάτα» που παρακολουθεί τα πάντα, από τη συγκεκριμένη συνάντηση στην κυβέρνηση δεν αναμένουν κάτι το… συγκλονιστικό.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν τα λένε εξάλλου σχετικά συχνά και γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας τις θέσεις και τις απόψεις του άλλου. Η συγκεκριμένη συνάντηση πάντως γίνεται σε μια χρονική συγκυρία όπου το… ήρεμο κλίμα των προηγούμενων ετών έχει επιβαρυνθεί με τις απειλές για έξοδο του Πίρι Ρέις για έρευνες στο Αιγαίο και μάλιστα δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Αν οι τουρκικές απειλές γίνουν πραγματικότητα πάντως μαθαίνω πως η Αθήνα θα κρατήσει σκληρή στάση. Με δεδομένο όμως ότι το τουρκικό ωκεανογραφικό παραμένει αγκυροβολημένο στη Σμύρνη, θα εκπλαγώ αν από τη συνάντηση προκύψει κάτι άλλο πέρα από την καταγραφή των γνωστών θέσεων των δύο πλευρών.

Ισως μάλιστα έχουμε και κάποιο νέο σχετικά με την διευρυμένη συνάντηση και με τη συμμετοχή υπουργών, το γνωστό ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία αλλά μπήκε στην... κατάψυξη.

Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τα F-35

Στην κυβέρνηση πάντως παρακολουθούν στενά και με ενδιαφέρον την πορεία εξέλιξης των σχέσεων της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον και την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, μια συνάντηση που περισσότερο θα έχει να κάνει με μπίζινες παρά με διπλωματία αν και αυτά πλέον φαίνεται να πηγαίνουν μαζί. Όσον αφορά το ενδεχόμενο μετά τη συνάντηση αυτή να ανοίξει ο δρόμος για την αγορά των F-35 από την Τουρκία , η «γάτα» μου λέει να μην ανησυχώ και πως ο δρόμος για την Άγκυρα είναι ακόμα πολύ μακρύς και… δύσκολος.

Η συζήτηση για νέα κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη, εδώ στην Αθήνα θα συνεχίσουν να τρέχουν και νέες δημοσκοπήσεις ενώ θα συνεχιστούν και οι διεργασίες και οι συζητήσεις για τους νέους φορείς που προετοιμάζονται. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αποφασίσει αλλά καταλαβαίνω πως ψάχνει τον κατάλληλο χρόνο για να κινηθεί και μάλλον θα αργήσει επιτείνοντας την αγωνία στους κόλπους της αριστεράς. Από την άλλη ο Αντώνης Σαμαράς δεν φαίνεται να γοητεύτηκε από τους χαμηλούς τόνους που κράτησε προς το πρόσωπό του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άγνωστο όμως είναι τι και πότε θα το κάνει. Τέλος διαβάζω διάφορα για την Μαρία Καρυστιανού αλλά νομίζω ότι και η ίδια δεν έχει αποφασίσει ξεκάθαρα.

Όλες αυτές οι διεργασίες σε αντίθεση με τα κόμματα της κεντροαριστεράς που ψάχνουν να δουν πού θα κάτσει η μπίλια δεν δείχνουν να ανησυχούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος επιμένει πως όλα θα κριθούν στο μέτωπο της οικονομίας και στην τσέπη των πολιτών. Είναι μάλιστα, μαθαίνω, ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι στο τέλος της τετραετίας όταν και τεθεί εκ νέου το δίλημμα του ποιος μπορεί να οδηγεί το πλοίο σε ήρεμα νερά οι πολίτες θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία.