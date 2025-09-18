«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πιθανότατα το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ενώ θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.



Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 ρωτήθηκε αν ανησυχεί για πιθανό θερμό επεισόδιο, ο πρωθυπουργός απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν επαναπαύομαι».

Υπογράμμισε δε ότι το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε πρόσφατα την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και την σημαντική αναβάθμιση των τριών προηγούμενων, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και τα οπλικά συστήματα χρειάζονται συνεχώς αναβάθμιση.

Σημείωσε ότι η πρώτη φρεγάτα, η πλέον σύγχρονη στη Μεσόγειο, θα καταπλεύσει στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη του έτους, κάτι που αποτελεί ιστορική ενίσχυση για το ελληνικό ναυτικό. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η αναβάθμιση αυτή ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, επιτρέπει στη Ελλάδα να διαπραγματεύεται με αυτοπεποίθηση με τη γείτονα χώρα και θέτει τα ζητήματα στη σωστή τους διάσταση, τόσο σε ελληνοτουρκικό όσο και σε ευρωτουρκικό επίπεδο.

Η συνάντηση με τον Ερντογάν

Σε ερώτηση για το κατά πόσον θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη απήντησε ότι «δεν υπάρχει ακόμα αυτή η προοπτική, υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο» και επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο υπό την προυπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά και σημείωσε ότι «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας.

Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης. Ας κρατήσουμε, να κάνω αν μου επιτρέπετε μία θετική αναφορά, διότι νομίζω ότι έχει αξία και με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν νομίζω μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε και κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν».

