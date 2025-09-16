Ο Ερντογάν προτρέπει την Τρίπολη σε διάλογο με τη Βεγγάζη, με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η Άγκυρα επιδιώκει περαιτέρω προσέγγιση με τον Χαλίφα Χάφταρ, τον ηγέτη της Ανατολικής Λιβύης, καθώς ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν έχει διακόψει τις σχέσεις της με τον στρατάρχη, όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Sabah.

«Πιστεύουμε ότι η Δυτική και η Ανατολική Λιβύη πρέπει να ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο», δήλωσε ο Ερντογάν απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του από το Κατάρ, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της Αραβικής Ένωσης και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) τη Δευτέρα.

«Θέλουμε να διασφαλιστεί η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Λιβύης και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ανέφερε ότι η Τουρκία έχει υποστηρίξει από την αρχή τη νόμιμη κυβέρνηση στην Τρίπολη, αλλά οι πρόσφατες πολιτικές έχουν στραφεί προς το άνοιγμα διπλωματικών διαύλων στην ανατολική Λιβύη. «Αυτές οι πολυδιάστατες διπλωματικές προσπάθειες αντανακλούν το περιφερειακό όραμα της Τουρκίας και την επιδίωξή της για ειρήνη. Θέλουμε η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη να προχωρήσει με δίκαιες και διαφανείς εκλογές. Σίγουρα, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την πορεία της Λιβύης προς την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θα υποστηρίξουμε τον λαό της Λιβύης και θα ενισχύσουμε το έδαφος για διάλογο», δήλωσε.

Ο Ερντογάν μίλησε επίσης για το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο και δεν έκρυψε τον στόχο του πίσω από το άνοιγμα που κάνει στην Ανατολική Λιβύη και στον Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο Ερντογάν απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου για την «πίεση της Ελλάδας στον Χάφταρ» και την πιθανότητα η κυβέρνηση της Βεγγάζης να επικυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην ανατολική Μεσόγειο, που καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. «Η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης θα αποτελούσε σημαντικό κέρδος από άποψη διεθνούς δικαίου», απάντησε ο Τούρκος πρόεδρος.

Το «φλερτ» της Τουρκίας στην Ανατολική Λιβύη το τελευταίο διάστημα είναι έντονο, καθώς επιθυμεί να την προσεταιριστεί για να επικυρώσει το τουρκολιβυκο μνημόνιο η η Βουλή της Λιβύης.Η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση του λιβυκού κοινοβουλίου με έδρα το Τομπρούκ.

Υποστήριξε ότι ο γιος του Χαφτάρ διατηρεί επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας και βρίσκεται σε συνομιλίες με το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι ενδέχεται να επισκεφθεί τη Βεγγάζη τους επόμενους μήνες, ανάλογα με τις κινήσεις της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης.

Ερντογάν: «Αυτοί που κυβερνούν το Ισραήλ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δίκτυο δολοφόνων»

Πέραν από τη Λιβύη, ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό του Ισραήλ. «Αυτοί που κυβερνούν το Ισραήλ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δίκτυο δολοφόνων που έχει μετατρέψει τη δική του ριζοσπαστική αντίληψη σε φασιστική ιδεολογία. Από αυτή την άποψη, ο Νετανιάχου είναι πρακτικά ιδεολογικά συγγενής με τον Χίτλερ. Έχει αυτή την ιδιότητα. Όπως ακριβώς ο Χίτλερ, επηρεασμένος από την πρόοδο που σημείωσε, δεν κατάφερε να προβλέψει την ήττα που τον περίμενε, έτσι και ο Νετανιάχου θα υποστεί την ίδια τελική μοίρα» ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Συνεχίζοντας τη σκληρή του επίθεση στο Ισραήλ, είπε πως «συνεχίζει απερίσκεπτα την ληστεία του στην περιοχή» και σημείωσε:

«Μετά τις επιθέσεις στη Γάζα, τη Συρία, τον Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράν, τώρα στοχοποίησε την αντιπροσωπεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Κατάρ. Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία των διαπραγματεύσεων ήταν ο στόχος αυτής της ύπουλης επίθεσης αποτελεί κατάφωρη περιφρόνηση του διεθνούς συστήματος και του δικαίου. Αυτή η ειδεχθής επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης και ειρηνικής χώρας. Αποκαλύπτει για άλλη μια φορά το βαθμό στον οποίο έχει φτάσει η κατακτητική και τρομοκρατική νοοτροπία του Ισραήλ. Όλος ο κόσμος βλέπει τώρα ότι το Ισραήλ αποτελεί σαφή απειλή για τη διεθνή τάξη. Ως Τουρκία, εκφράζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την υποστήριξή μας στο αδελφό μας Κατάρ και τον παλαιστινιακό λαό. Με την ευκαιρία αυτή, προσεύχομαι για το έλεος του Θεού στους αδελφούς και τις αδελφές μας που έπεσαν θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ και για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Σε ακόμα πιο αιχμηρό τρόπο, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

«Καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει την καταπίεσή του, το πραγματικό του πρόσωπο αποκαλύπτεται. Ακόμα και εκείνοι που αγνοούσαν τη συστηματική ισραηλινή καταπίεση στην Παλαιστίνη εδώ και χρόνια έχουν αρχίσει να λένε: "Αυτό δεν είναι πλέον αρκετό". Όπως δηλώσατε και εσείς ο ίδιος, η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, που υιοθετήθηκε από 142 χώρες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει μετατοπίσει ριζικά τη διπλωματική ισορροπία στο παλαιστινιακό ζήτημα. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ψηφοφοριών στον ΟΗΕ καταδεικνύουν την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραήλ. Η θέση της λύσης των δύο κρατών, την οποία η Τουρκία υποστηρίζει σε κάθε πλατφόρμα εδώ και χρόνια, έχει πλέον γίνει η κοινή βούληση της παγκόσμιας πλειοψηφίας. Από την οπτική γωνία της Τουρκίας, η νομιμότητα του διπλωματικού μας αγώνα έχει επιβεβαιωθεί. Από μία άποψη, η μετατόπιση της βούλησης σε αυτά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ καταδεικνύει σαφώς ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να ενωθούν με την πάροδο του χρόνου όσοι δεν έχουν προηγουμένως ταχθεί με τους ψηφοφόρους του «ναι» με τους ψηφοφόρους του «ναι». Πιστεύω ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους από τις δυτικές χώρες θα στριμώξει περαιτέρω το Ισραήλ. Θα το δηλώσουμε αυτό για άλλη μια φορά στη σκηνή του ΟΗΕ. Αν θέλει ο Θεός, θα κάνουμε την κραυγή των καταπιεσμένων να ακουστεί σε όλο τον κόσμο».

Ενόχληση Ερντογάν από την εμπλοκή του Ισραήλ στη Συρία

Εκτός από τη Γάζα, ο Ερντογάν επιτέθηκε στο Ισραήλ και για την πολιτική του στη Συρία. «Το Ισραήλ πιέζει τη Συρία από το νότο και προσπαθεί να την εξαντλήσει. Προσπαθούν να κερδίσουν κάτι από εκεί με μια νοοτροπία "διαίρει, διαίρει και βασίλευε".

Σε ερώτηση για την πολιτική της Τουρκίας στη Συρία, ο Ταγίπ Ερντογάν προέταξε την ενότητα και την αλληλεγγύη. «Η επιδίωξη της ολοκλήρωσης μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης της Δαμασκού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Περιστασιακά, υπάρχουν προκλήσεις για να αποτραπεί η Συρία από το να γίνει ξανά μια καρδιά και μια γροθιά. Η Συρία διέρχεται επί του παρόντος μια περίπλοκη διαδικασία όπου η διεθνής διπλωματία και οι τοπικές δυναμικές είναι αλληλένδετες» σημείωσε.

Τέλος, επανέλαβε τις προκλητικές δηλώσεις για το Κυπριακό. «"Η ΤΔΒΚ" (το ψευδοκράτος) είναι αδελφός μας. Θεωρούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της ως δικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα καταπατήσει» ισχυρίστηκε και προσέθεσε: «Κανείς δεν πρέπει να επινοεί σχέδια που θα προκαλέσουν νέα δεινά στο νησί της Κύπρου. Ούτε εμείς ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός έχουμε ξεχάσει τι πέρασε. Οι αναμνήσεις γεμάτες πόνο είναι ακόμα νωπές. Κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει ξανά παρόμοια δεινά στους Τουρκοκύπριους. Δεν θα το επιτρέψουμε».