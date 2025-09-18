Μητσοτάκης: Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο - Τι είπε για την συνάντηση με τον Ερντογάν

Τα ελληνοτουρκικά ήταν στο επίκεντρο της χθεσινής συνέντευξης του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι επιδιώκει τα ήρεμα νερά και δεν φοβάται εκτροχιασμό της κατάστασης στο Αιγαίο

Κώστας Τσιτούνας

Μητσοτάκης: Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο - Τι είπε για την συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Σε ερώτηση που δέχθηκε στον ΑΝΤ1 για το κατά πόσον ανησυχεί για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αρνητικός και συμπλήρωσε με νόημα ότι «δεν ανησυχώ, αυτό δε σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα μάλιστα το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και τυπικά την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και μία ταυτόχρονα πολύ σημαντική αναβάθμιση και των τριών προηγούμενων, διότι ξέρετε η τεχνολογία εξελίσσεται πια τόσο γρήγορα, που και τα οπλικά συστήματα χρήζουνε διαρκούς αναβάθμισης.

Και η πρώτη φρεγάτα, μιλάμε για ότι πιο σύγχρονο πλέει στη Μεσόγειο, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια νομίζω και πράγματι το λέω γιατί είναι μία επιτυχία συνολική για τις αμυντικές μας δυνάμεις, θα καταπλεύσει στην πατρίδα μας μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτή η ενίσχυση του ναυτικού δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού ναυτικού. Άρα η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη, συζητά με αυτοπεποίθηση με τη γείτονα χώρα και ταυτόχρονα θέτει και τα ζητήματα στη σωστή τους όχι μόνο ελληνοτουρκική, αλλά και ευρωτουρκική διάσταση».

Η συνάντηση με τον Ερντογάν

Σε ερώτηση για το κατά πόσον θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη απήντησε ότι «δεν υπάρχει ακόμα αυτή η προοπτική, υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο» και επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο υπό την προυπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά και σημείωσε ότι «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας.

Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης. Ας κρατήσουμε, να κάνω αν μου επιτρέπετε μία θετική αναφορά, διότι νομίζω ότι έχει αξία και με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν νομίζω μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε και κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν».

