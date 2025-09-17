Κυριάκος Μητσοτάκης: Μειώσαμε τους φόρους για όλους - Πραγματική αύξηση στους μισθούς από Ιανουάριο

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Newsbomb

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μειώσαμε τους φόρους για όλους - Πραγματική αύξηση στους μισθούς από Ιανουάριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Επιστρέψαμε στην κοινωνία 1,7 δισ. ευρώ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Θα δουν την πραγματική αύξηση μισθού από τον Ιανουάριο». Ο πρωθυπουργός ακόμη σημείωσε ότι «Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του. Ενισχύουμε κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Η κοινωνία αναγνωρίζει την αύξηση των ονομαστικών μισθών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι «είχαμε στοχευμένα μέτρα», για να προσθέσει ότι «ξοδέψαμε σαν να μην υπάρχει αύριο».

Ερωτηθείς για τις τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας και τους έμμεσους φόρους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Εμείς εισάγουμε το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος. Είναι παγκόσμια η αύξηση, δεν υπάρχει κάποια στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Στα βασικά τρόφιμα, η μείωση του ΦΠΑ θα στοίχιζε πάνω από 1 δισ. ευρώ. Αν από το 13% πηγαίναμε στο 6%, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει. Αντί για οριζόντιο μέτρο, επιλέξαμε ένα στοχευμένο».

«Η χώρα πλήρωσε την εποχή που ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Πρέπει να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν θα επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό. Η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς για τις τιμές στην αγορά και την ακρίβεια που επικρατεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Δεν είμαι εκτός κοινωνίας». Μάλιστα, πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση επιστρέφει ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές».

Ερωτηθείς για την φορολόγηση του μονοπωλίου, είπε: «Αντί για πατριωτικό φόρο, που είπε ο κ. Τσίπρας, προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Δεν μπορούμε συνεχώς να φορολογούμε έκτακτα». Τόνισε δε ότι «νοιαζόμαστε για τους νέους με φορολογικά κίνητρα».

Στο ερώτημα γιατί τελικά δεν έδωσε 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, τόνισε: «Ή το ένα ή το άλλο. Ο 13ος μισθός κόστιζε 1,3 δισ. ευρώ. Όποιος θέλει να τον δώσει, θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Είναι πολύ απλό».

Ερωτηθείς για τις φοροαπαλλαγές στους νέους, είπε: «Φροντίζουμε τους νέους και νοιαζόμαστε γι' αυτούς. Αυτοί που θα μπουν νωρίς στην αγορά εισοδήματος, δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Έχει ξαναγίνει αυτό;».

«Πήραμε δραστικά μέτρα, καταργήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν τα καταφέραμε στην αρχή. Υπήρχε αίσθηση ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε κάτι προβληματικό. Δεν πάω να αλλάξω την ατζέντα με τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Τα μέτρα έχουν ορίζοντα 4ετίας. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν καταφέραμε να βάλουμε τάξη στον Οργανισμό, το λέω πρώτος εγώ. Αντιμετωπίζουμε τώρα το πρόβλημα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς. Δεσμεύσαμε 22 εκατ. ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ».

Ερωτηθείς για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει. Ώπα, ώπα... καμία Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες. Κοιτάζω τις συνολικές ροές και είμαστε 30% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Είχαμε μια αύξηση για δύο μέρες. Αναστείλαμε για τρεις μήνες τη διαδικασία ασύλου».

Ερωτηθείς για το αν η Τουρκία λαμβάνει περισσότερα χρήματα για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από τα προγράμματα της ΕΕ, η αύξηση για τη φύλαξη των συνόρων και το μεταναστευτικό είναι μεγάλη. Θα πάρουμε περισσότερα, στείλαμε μήνυμα στους διακινητές».

Στο ερώτημα γιατί πανηγυρίζει τόσο πολύ η Ελλάδα για τη Chevron, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Πολύ σημαντική γεωπολιτική και οικονομική εξέλιξη, που πιστοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι μια εθνική επιτυχία, καλώ να την αναγνωρίσουμε όλοι. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Φιντάν για συντονισμό των δύο χωρών».

Ερωτηθείς για το Πίρι Ρέις και τη Navtex: «Θα συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν. Οι ασκήσεις που κάνουμε είναι προγραμματισμένες. Θέλουμε ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Επιδιώκουμε τα «ήρεμα νερά», αλλά προχωρήσαμε με τα Θαλάσσια Πάρκα, ολοκληρώσαμε τον διαγωνισό με την Chevron, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για τη διασύνδεση με την Κύπρο, θα λυθεί το ζήτημα. Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Σήμερα στο ΚΥΣΕΑ εγκρίναμε την 4η Belhara. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ενίσχυση του Ναυτικού».

Ερωτηθείς για το ποια θα μπορούσε τελικά να είναι η λύση για να υπάρξει πραγματική ηρεμία με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει θέματα αφοπλισμού των νησιών ή θαλασσίων ζωνών. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις διαφορές μας. Κρατάω την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ότι ο αθλητισμός ενώνει. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν».

«Όλοι θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη. Αυτοί που ζητούν δικαιοσύνη, κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ξεκινήσει η δίκη», ανέφερε για τη δικαστική εξέλιξη της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, το έχω πει και στον Νετανιάχου. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο "γενοκτονία"», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει: «Το Ισραήλ κινδυνεύει να απομακρύνει πραγματικούς συμμάχους. Κάνω έκκληση να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη».

Στο ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από 10 μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Είναι φυσιολογική η φθορά για μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια. Ναι, έπεσαν τα ποσοστά της ΝΔ, αλλά είναι διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα. Τον Απρίλιο του 2023 ήμασταν στο 32%-33%, κερδίσαμε με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σε 20 μήνες από τώρα».

Μάλιστα, σημείωσε: «Δεν κάνω αλλαγές εν κινήσει (σ.σ. για τον εκλογικό νόμο). Οι πολίτες θα μας κρίνουν». «Ο λαός ψηφίζει και κόμμα και πρωθυπουργό. Όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ο λαός θα κρίνει και εμένα», σημείωσε.

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Επί των ημερών μου η ΝΔ μεγάλωσε και διευρύνθηκε. Είμαστε ένα ανοιχτό, φιλελεύθερο κόμμα. Είμαστε οι μόνοι που προτάσσουμε την πολιτική σταθερότητα. Ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ποιος;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Δεν είναι ακριβές ότι προτιμώ ως αντίπαλο τον Τσίπρα από τον Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ρωτάτε εμένα αν θα κάνει νέο κόμμα. Ρωτήστε τους πρώην συντρόφους του. Δεν ξέρω, μήπως καεί στο «ζέσταμα» κιόλας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:51ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πράσινο φως στις διαπραγματεύσεις με Βρετανία και Καναδά για συμμετοχή στο SAFE

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Aγόρασε κρουασάν από σούπερ μάρκετ και βρήκε μέσα ζωύφια και μούχλα

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός -Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Από το τιμόνι του Playboy στα χαρακώματα της Ουκρανίας - Η απίστευτη ιστορία του Βλαντιμίρ Λιαπόροφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Νίκη «ανάσα» με σκόρερ Ντέσερς

19:34LIFESTYLE

Η ώρα του GNTM-Η μεγάλη επιστροφή και ο ρόλος της Παπαγεωργίου

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Αερογέφυρα ελπίδας Λονδίνου-Γάζας: Τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στη Βρετανία

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος: Η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase του Champions League

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Χθες το βράδυ κλήθηκε για συνδρομή, το σύνολο της δύναμης της πόλης» - Καμπανάκι κινδύνου από τους Αστυνομικούς για τους μετανάστες

19:19LIFESTYLE

STAR: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα»

19:15ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παπαδόπουλος έξω από την Εθνική Πινακοθήκη: «Βεβηλώνουν την πίστη μας με πορνογραφικά βίντεο»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Σε 15χρονη ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο Tesla γνωστού ράπερ

19:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Στη φυλακή ο «φαντομάς» σεκιουριτάς για υπεξαίρεση 1,3 εκατ. ευρώ - Καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξης

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Μπλόκο» στο ελεύθερο εμπόριο με το Ισραήλ ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός -Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

19:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή - Νεκρός ένας 29χρονος, τρεις συλλήψεις

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αντάρτικο στην Βουλή: Ο Στράτος Σιμόπουλος απειλει να καταψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ