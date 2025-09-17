ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

Σήμερα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ με αντικείμενο την αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra και την υπογραφή της σύμβασης υποστήριξης (Follow-On Support – FOS) για τα μαχητικά Rafale .

Σήμερα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, μέρος της δεύτερης φάσης της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» που υλοποιεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και η αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra και δύο ιταλικών Bergamini και η σύμβαση υποστήριξης ( FOS) για τα μαχητικά Rafale.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει στους συναρμόδιους υπουργούς την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Γαλλία, αλλά και το πλήρες πακέτο που διαμορφώνεται.

Το κόστος και ο οπλισμός της νέας Βelharra

«Σε λίγες εβδομάδες, στον Φαληρικό Όρμο θα καταπλεύσει ο "ΚΙΜΩΝΑΣ", η πρώτη φρεγάτα νέας γενιάς, η πρώτη Belharra (FDI) και θα ακολουθήσουν άλλες τρεις, όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η τέταρτη Belharra FDI (Μπελαρά) F-600 «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» δεν είναι απλή επανάληψη των τριών προηγούμενων. Το πλοίο θα φέρει επιπλέον οπλισμό, με αιχμή τους πυραύλους Scalp Naval, ενώ θα ενισχυθεί με νέα ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητήρες. Αυτό ανεβάζει το κόστος πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αγγίζοντας το 1,6.

Χωρίς τον πλήρη οπλισμό, μόνο η κατασκευή και η βασική εξάρτηση του πλοίου εκτιμάται ότι στοιχίζει γύρω στα 800–820 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει και τη σύμβαση υποστήριξης για τα 24 ελληνικά Rafale, με κόστος που υπολογίζεται περίπου στα 580 εκατομμύρια ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, η Πολεμική Αεροπορία θα έχει διασφαλισμένη τεχνική κάλυψη και διαθεσιμότητα των νέων μαχητικών για τα επόμενα χρόνια.

Συνολικό πακέτο άνω του 1,5 δισ. ευρώ

Συνολικά, το νέο πακέτο εξοπλισμών ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ενισχύοντας ταυτόχρονα το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ολομέλεια της Βουλής, στις 25 Σεπτεμβρίου. Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες πλαίσιο της συμφωνίας και το σκεπτικό της κυβέρνησης για την περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο τραπέζι και η απόκτηση 2+2 φρεγατών Bergamini

Την ίδια ώρα, αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM κλάσης Bergamini. Την πιθανότητα η Ελλάδα να αποκτήσει τις δύο μεταχειρισμένες φρεγάτες Bergamini 8.000 τόνων έχει εξαγγείλει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. «Μας ενδιαφέρουν γιατί είναι εξαιρετικά πλοία και γιατί η FREMM είναι ο πρόλογος για την Constellation, τη φρεγάτα επόμενης γενιάς που φιλοδοξούμε να συζητήσουμε και να κατασκευάσουμε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» έχει αναλύσει ο Νίκος Δένδιας.

Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ιταλία για την απόκτηση των 2+2 φρεγατών FREMM (Bergamini) δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. «Ελπίζω τις επόμενες 45 ημέρες να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο συμφωνίας με την ιταλική πλευρά, να υπογραφεί ένα μνημόνιο», ανέφερε πριν από λίγες ημέρες ο Νίκος Δένδιας.

Εκτός από τα εξοπλιστικά, στο ΚΥΣΕΑ θα συζητηθεί και το μεταναστευτικό, καθώς τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει σημειωθεί σημαντική έκρηξη μεταναστευτικών ροών νότια της Κρήτης.

«Μόνο από τις 12 Σεπτεμβρίου είχαμε 883 νέες παράνομες αφίξεις. Η πιεστική αυτή κατάσταση προκάλεσε τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα ήδη να εξετάζονται μέτρα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

