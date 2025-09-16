Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ - Ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στον Χατζηνικολάου

Ο Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ - Ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στον Χατζηνικολάου
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στην ατζέντα θα βρεθούν θέματα άμυνας και το μεταναστευτικό.

Αργότερα, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

