Δύο μονάδες πήρε η ΝΔ στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ - Γιατί απειλούν με παραίτηση 13 δήμαρχοι στη Μακεδονία

Πριν λίγες ημέρες η «γάτα» είχε επισκεφθεί μια... φίλη της στο εξωτικό Κορωπί και έπεσε πάνω σε μία δεξίωση. Από περιέργεια μπήκε στο χώρο από μια τρύπα στη μάντρα και βρέθηκε σε μια μάζωξη δεξιών, κυρίως, στελεχών.

Μου μετέφερε λοιπόν πως γενικά η κατήφεια που επικρατούσε τους τελευταίους μήνες έχει δώσει τη θέση της σε μια γενική αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον της κυβέρνησης και της παράταξης αν και υπάρχουν ακόμα προβλήματα.

Για παράδειγμα η ΝΔ συνεχίζει να έχει τεράστιο πρόβλημα από τη Λάρισα και... πάνω όπου, όπως μου μετέφερε, ψάχνουν σοβαρά στελέχη για τα ψηφοδέλτια και δεν βρίσκουν. Βέβαια, τέτοια ώρα τέτοια λόγια γιατί στην Πειραιώς τα έβλεπαν τα προβλήματα στη Βόρειο Ελλάδα, εδώ και χρόνια, και δεν έκαναν και τίποτα. Ιδιαίτερα στη δυτική Μακεδονία όπου τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η απολιγνιτοποίηση.

Οι συναντήσεις που είχαν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Οικονομικών με την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έφεραν το θεμιτό αποτέλεσμα και όπως μαθαίνω και οι 13 δήμαρχοι της περιοχής απειλούν με παραιτήσεις. Μύλος δηλαδή.

Η «υπερσυγκέντρωση» υποψηφίων στην Ατττική

Την ίδια ώρα τεράστιος είναι ο συνωστισμός που παρατηρείται… κάτω από τη Λάρισα και κυρίως στην Αττική όπου κόσμος και κοσμάκης θα μείνει έξω από το κοινοβούλιο στις επόμενες εκλογές και μιλάμε για τρανταχτά ονόματα.

Όπως είναι φυσικό έχει αρχίσει ήδη η σχετική γκρίνια και στο βόρειο αλλά κυρίως στο νότιο τομέα μετά και την ανακοίνωση του Ανδρέα Λοβέρδου.

Σύμφωνα με τη «γάτα» αν και στο τραπέζι είχε πέσει και η υποψηφιότητά του στην Αχαΐα, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ θα είναι στα νότια απέναντι σε Δένδια, Κυρανάκη, Θεοδωρικάκο, Σπανάκη, Καλλιάνο, Βούλτεψη, Ρωμανό, Καραμανλή, Γκελεστάθη και Γαϊτάνη ενώ πιθανότατα εσωκομματικός αντίπαλος στην περιοχή θα είναι και ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα κλάψουν δηλαδή μανούλες και μανούλες.

Αύξηση 2% για τη ΝΔ στις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ

Τώρα, εις ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις που έχουν στο Μαξίμου, η επίδραση στην κοινωνία φαίνεται να είναι ακόμα μικρή αν και καταγράφεται μια δημοσκοπική αύξηση της τάξης του 2%. Αυτό που λένε πάντως είναι πως ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τα φορολογικά μέτρα και το στοίχημα θα είναι στο τέλος Ιανουαρίου που θα δουν πρακτικά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους από τη μείωση της φορολογικής κλίμακας.

Την ίδια ώρα, προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση και από την αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο.

Σε επίπεδο κοινωνίας πάντως η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποφασιστικότητά της να απαντήσει δυναμικά σε όλα αυτά, κάτι που γνωρίζουν στο Μαξίμου.

