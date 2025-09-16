Στη ΝΔ ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, μετά από συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος, προκειμένου να τους καλωσορίσει στη Νέα Δημοκρατία.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

»Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα», δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ και έχει διατελέσει υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά (2014).

Στη συνέχεια, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, ίδρυσε το δικό του κόμμα «Δημοκράτες» και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές συμμετείχε ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του.