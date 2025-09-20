Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Το παράθυρο για τα F-35, η αντίδραση της Αθήνας και οι συγκυρίες

Τον Λευκό Οίκο θα επισκεφθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (19/09) στο Truth Social, με το «μενού» της συζήτησης να περιλαμβάνει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, καθώς και τις συζητήσεις για τα F-35.

Ενδιαφέρον έχει βέβαια ότι η συνάντηση ανακοινώθηκε έπειτα από την πληροφορία για απροειδοποίητη επίσκεψη του Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σε μια δήλωση σχετικά με τη συνάντηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα πραγματοποιήσουμε στον Λευκό Οίκο με τον αξιότιμο ομόλογό μου και φίλο, Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , θα συζητήσουμε πολλά θέματα, ιδιαίτερα το εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πώς αντιδράει η Αθήνα

Η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί δύο ημέρες μετά την αναμενόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική πλευρά εκτιμά σε σχέση με τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν ότι οι επαφές και συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών μελών του ΝΑΤΟ αποτελούν τον κανόνα εντός της Συμμαχίας και δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη.

Τι θα γίνει με τα F-35 στην Τουρκία

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι αυτό των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35. Ήδη από τον Ιούλιο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ, προανήγγειλε σε συνέντευξη που έδωσε στη Habertürk ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος των F-35 και των S-400 που «ταλανίζει τις σχέσεις» των δύο χωρών από το 2017.

Με τη φράση «απολύτως, θα βρούμε λύση», ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε την πρόθεση του Λευκού Οίκου να αποκαταστήσει τη θέση της Τουρκίας στο δυτικό εξοπλιστικό πλέγμα, παρά την αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400 που είχε οδηγήσει στον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς.

Πρόσφατα, δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η Μόσχα φέρεται να πρότεινε στην Τουρκία την επαναγορά των S-400 που της είχε πουλήσει το 2019, έναντι 2,5 δισ. δολαρίων, προκειμένου να καλύψει ελλείψεις και αυξημένη ζήτηση από άλλες χώρες.

Η αγορά των S-400 είχε προκαλέσει την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, καθώς η Ουάσινγκτον εφάρμοσε τις κυρώσεις του αμερικανικού νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων). Η Άγκυρα εξακολουθεί να διεκδικεί είτε την επιστροφή της στο πρόγραμμα είτε την αποζημίωση του ποσού των 1,45 δισ. δολαρίων που είχε καταβάλει για τη συμμετοχή της.

Προ ημερών πάντως πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας διαβεβαίωσαν ότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 παραμένει κανονικά στα αποθέματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στη στάση της Άγκυρας.

Ωστόσο στην πολιτική όπως είχε πει και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται, όπως και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Προ ημερών ο διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα γεω-επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κοψαχείλης* ανέλυσε στο Newsbomb ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκεπτικό για τις τουρκικές φιλοδοξίες από τις επαφές στη Νέα Υόρκη.

Ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια... επικίνδυνη ευκαιρία της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθώς το αφήγημα, το οποίο ετοιμάζει μοιάζει συνυφασμένο με τις πολλαπλές διεκδικήσεις της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

«”Εάν ήμουν ο Ερντογάν, δεν θα άφηνα με τίποτα τη φετινή συγκυρία να πάει χαμένη”. Με αυτά τα λόγια έκλεισε την κουβέντα μας Bρετανός φίλος μου από τα φοιτητικά μας χρόνια, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή μας για λογαριασμό της εταιρείας του. Ποια είναι η συγκυρία; Μα η φετινή Γενική Συνέλευση των κρατών μελών του ΟΗΕ, που αναμένεται να διεξαχθεί μεταξύ 23 και 29 Σεπτεμβρίου, στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη και στην οποία θα παρευρεθεί ο Τούρκος πρόεδρος», αναφέρει αρχικά ο κ. Κοψαχείλης στο Newsbomb.

Το πολύ ενδιαφέρον της φετινής συγκυρίας, σύμφωνα με τον διεθνολόγο, είναι ότι συνδυάζεται με γεγονότα που – όπως αναφέρει χαρακτηριστικά- κουβαλούν νερό στο μύλο των αφηγημάτων της Άγκυρας.

Στη συνέχεια παραθέτει μια άκρως ενδιαφέρουσα ακολουθία:

«1. Η αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ κρατά πολλά χρόνια. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Γάζα και η κατάσταση που βιώνουν εκεί οι Παλαιστίνιοι μετά από δυο χρόνια ατελείωτων πολεμικών επιχειρήσεων, ενίσχυσε το προφίλ του προέδρου Ερντογάν ως υπέρμαχου των δικαίων των Παλαιστινίων (και άλλων εθνικών μειονοτήτων) και να έχει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινής γνώμης με το μέρος του. Η Γάζα έκανε τον λόγο του Ερντογάν να ακούγεται στο διεθνές σύστημα.

2. Το προ ημερών, αψυχολόγητο χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ (ενέργεια με την οποία διαφώνησαν κορυφαίες ισραηλινές υπηρεσίες) για την εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς, λειτούργησε τελικά υπέρ του αφηγήματος Ερντογάν, ότι το Ισραήλ ενεργεί ανεξέλεγκτα και ότι η Ιερουσαλήμ και όχι η Τεχεράνη είναι ο πυρήνας του «Άξονα του Κακού» και ότι θα πρέπει να ελεγχθεί από τα όργανα της διεθνούς κοινότητας.

3. Η απόλυτη σύμπλευση της Κύπρου με το Ισραήλ, κατατάσσει, πάντα κατά την Τουρκία, και τη Λευκωσία στον ισραηλινό «Άξονα του Κακού», με στόχο να δείξει τις πραγματικές προθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον κίνδυνο που υφίσταται η τουρκοκυπριακή κοινότητα στα κατεχόμενα, ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα των σχεδιασμών της.

4. Αφενός με την οικοδόμηση ενός αφηγήματος νέου «Άξονα του Κακού», και μετά και τη δημοσιοποίηση της προμήθειας των ισραηλινών Α/Α συστημάτων Barak από την Κύπρο, η Άγκυρα θα επιδιώξει να «νομιμοποιήσει» τη στάθμευση ρωσικών S-400 στο έδαφός της, καταδεικνύοντας το Ισραήλ και την Κύπρο – δυο μη Νατοϊκά κράτη – ως απειλή για την ίδια και τη Συμμαχία. Και έτσι να στριμώξει την Αμερικανική αντίδραση στο να μην πάρει F-35 και Α/Α συστήματα Patriot.

5. Αφετέρου, η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αναδείξει την αναγκαιότητα της λύσης των δυο κρατών για την Κύπρο, μετά και τις ατελέσφορες προσπάθειες επανένωσης (που υπονομεύονται από την ίδια) και των κινδύνων που πλέον προκύπτουν για την ασφάλεια των τουρκοκυπρίων στη νήσο. Ενδεχομένως να το πάει το ζήτημα και πολύ πιο πέρα, επιχειρώντας να εξομοιώσει την περίπτωση των Παλαιστινίων με αυτή των τουρκοκυπρίων…

6. Για να ενισχύσει τη θέση της υπέρ αυτού του στόχου, η Άγκυρα ήδη κινείται διπλωματικά, εκμεταλλευόμενη το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ, για να πείσει άλλα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη (μου μέχρι σήμερα κρατούσαν ισορροπίες) για τη λύση των δυο κρατών σε Παλαιστινιακό και Κυπριακό, την ώρα μάλιστα που ο ΟΗΕ ψάχνει τρόπους να μειώσει το κόστος των διεθνών ειρηνευτικών του αποστολών, ξεκινώντας ήδη με την κατάργηση της ειρηνευτικής αποστολής στο Λίβανο. Ομοίως ψάχνονται για ανάλογους τρόπους και στην Κύπρο».

Η συρραφή διαφορών τουρκικών αφηγημάτων

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κοψαχείλη, απώτερος στόχος της Άγκυρας στη φετινή ΓΣ του ΟΗΕ θα είναι πιθανότατα να συράψει τα διάφορα αφηγήματά της σε μια συνολική εικόνα που θα φαίνεται λογική και δικαιωμένη από τα γεγονότα.

«Την ίδια ώρα εμμέσως θα κατηγορεί για τα συμβαίνοντα στη Γάζα την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας, καλώντας τους σε δράση όχι πάντα σύμφωνη με τα προηγούμενα ψηφίσματα», εξηγεί στο Newsbomb.

Τα μηνύματα του Ερντογάν

«Για το τυράκι που πρόκειται να ρίξει στα υπόλοιπα ισχυρά κράτη, που όμως δεν μετέχουν στα μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ, μας προϊδέασε ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν από τις αρχές Αυγούστου. Είπε ότι η διεθνής αρχιτεκτονική ισχύος έχει αλλάξει και ότι πλέον δεν μπορεί μόνο πέντε κράτη να αποφασίζουν για τον υπόλοιπο κόσμο, κλείνοντας έτσι το μάτι σε κράτη όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ινδία και άλλα, ώστε να διαμορφώσει η Τουρκία νέες συμμαχίες στην προσπάθεια αλλαγής της δομής του ΟΗΕ», τονίζει ο διεθνολόγος και προειδοποιεί πως «καλό είναι να μας βρει η Τουρκία έτοιμους και με καλές απαντήσεις απέναντι στην εικόνα που ετοιμάζει στη Νέα Υόρκη», καταλήγει μιλώντας στο Newsbomb.

Ο Βασίλης Κοψαχείλης είναι διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής, ο οποίος έχει ειδίκευση στη γεω-επιχειρηματικότητα, ενώ είναι και ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου Ευρω-Μεσογειακής Ασφάλειας. Συγγραφέας του βιβλίου «Γεωεπιχειρηματίες, από τον Ιάσονα στον Έλον Μασκ».

