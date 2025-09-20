Ανάρτηση Ερντογάν για την συνάντηση με Τραμπ: «Θα συμβάλλει στον τερματισμό των πολέμων»

Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας,

Ανάρτηση Ερντογάν για την συνάντηση με Τραμπ: «Θα συμβάλλει στον τερματισμό των πολέμων»
Με μια δική του ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε την επερχόμενη συναντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Οίκο.

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον πολύτιμο ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία. Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!»

