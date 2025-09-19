Στον Λευκό Οίκο ο Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου - Στο επίκεντρο τα F-35

Τον Λευκό Οίκο θα επισκεφθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (19/09) στο Truth Social, με το «μενού» της συζήτησης να περιλαμβάνει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, καθώς και τις συζητήσεις για τα F-35.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου».

«Συνεργαζόμαστε με τον πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σημείωσε ότι «ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!

