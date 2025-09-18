Στην Άγκυρα ο Μαχμούντ Αμπάς για συνάντηση με τον Ερντογάν
Παρών στη συνάντηση και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συναντήθηκε την Πέμπτη (18/09) με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει ασταμάτητα την χερσαία επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας.
Παρών στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Μαχμούντ Αμπάς ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.
Η τελευταία φορά που ο Μαχμούντ Αμπάς είχε επισκεφθεί την Άγκυρα ήταν στις 14-15 Αυγούστου 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Τότε, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος είχε απευθύνει ομιλία στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα
18:30 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Χρήστος Κόντης και επίσημα στον πάγκο του «τριφυλλιού»
18:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στην Άγκυρα ο Μαχμούντ Αμπάς για συνάντηση με τον Ερντογάν
18:20 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι
17:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ