Στην Άγκυρα ο Μαχμούντ Αμπάς για συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συναντήθηκε την Πέμπτη (18/09) με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει ασταμάτητα την χερσαία επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας.

Παρών στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Μαχμούντ Αμπάς ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

President @RTErdogan met with President Mahmoud Abbas of Palestine at the Presidential Complex. pic.twitter.com/02h1mIFipC — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) September 18, 2025

Η τελευταία φορά που ο Μαχμούντ Αμπάς είχε επισκεφθεί την Άγκυρα ήταν στις 14-15 Αυγούστου 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Τότε, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος είχε απευθύνει ομιλία στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

