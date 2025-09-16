Γάζα: «Κόλαση» στην πόλη - Με κάθε τρόπο εκκενώνουν οι Παλαιστίνιοι

Eκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη βόρεια Γάζα κατά μήκος της παραλιακής οδού προς το νότο, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ξεκίνησε η επέκταση της επιχείρησης στη Γάζα και την προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Χιλιάδες οικογένειες Παλαιστινίων προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε την Τρίτη (16/09) χερσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας επίθεσης με στόχο την κατάληψή της.

Η 32χρονη μητέρα τριών παιδιών Lina al-Maghrebi από τη συνοικία Sheikh Radwan της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της - παρά τον κίνδυνο - μέχρι που έλαβε τηλεφώνημα από ισραηλινό αξιωματικό που της έδωσε εντολή να το εκκενώσει άμεσα.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος της μετακίνησης και μιας σκηνής», είπε. «Μας πήρε 10 ώρες να φτάσουμε στο Khan Younis και πληρώσαμε 3.500 σέκελ (888 ευρώ) για τη μεταφορά. Η ουρά από αυτοκίνητα και φορτηγά φαινόταν ατελείωτη». Το Khan Younis απέχει 23 χιλιόμετρα από την πόλη της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «ισχυρή επιχείρηση» στην πόλη της Γάζας, την οποία περιέγραψε ως το τελευταίο σημαντικό προπύργιο της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο al-Rashid ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για να εκκενώσουν την περιοχή. Πολλοί έχουν περιγράψει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών και μεγάλες καθυστερήσεις, με οικογένειες να έχουν εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται πάνω από τα κεφάλια τους.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους με τα πόδια και με οχήματα κατά μήκος του παράκτιου δρόμου, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Διεθνής καταδίκη

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει ευρεία διεθνή καταδίκη, μεταξύ άλλων από τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, και την επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε την επίθεση «απόλυτα απερίσκεπτη και αποτρόπαια», λέγοντας ότι «θα φέρει μόνο περισσότερο αίμα, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους ομήρους».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να υποστηρίζει σιωπηρά την ισραηλινή επιχείρηση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα (15/09), λέγοντας ότι οι ΗΠΑ προτιμούν μια διαπραγματευτική λύση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ότι «μερικές φορές, όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα βαρβάρων όπως η Χάμας, αυτό δεν είναι δυνατό».

Η εντατικοποίηση της ισραηλινής επίθεσης έρχεται την ώρα που μια επιτροπή έρευνας των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε την Τρίτη μια έκθεση που αναφέρει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση.

Εκατοντάδες ευρώ για μετακίνηση λίγων χιλιομέτρων

Η 35χρονη μητέρα πέντε παιδιών Nivin Imad al-Din είπε ότι έφυγε προς το νότο μετά την ρίψη φυλλαδίων εκκένωσης από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στη γειτονιά της, αν και ο σύζυγός της αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι τους.

«Δεν μπόρεσα να πάρω τα έπιπλα μαζί μου, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω το κόστος ενός μεγάλου φορτηγού», εξήγησε. «Το να αφήσω τα πάντα πίσω μου ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ».

Το κόστος της μετακίνησης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (761 ευρώ), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ (1.015 ευρώ). Με τις περισσότερες οικογένειες να έχουν στερηθεί το εισόδημά τους από την αρχή του πολέμου, ορισμένες αναγκάζονται να περπατήσουν χιλιόμετρα ή να παραμείνουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους, σύμφωνα με το BBC.

Σφοδρές επιθέσεις στην πόλη

Τη νύχτα της Τρίτης, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια σειρά από σφοδρές αεροπορικές επιδρομές σε όλη την πόλη της Γάζας, με συγκεντρωμένους βομβαρδισμούς στην κεντρική συνοικία al-Daraj, στο προσφυγικό στρατόπεδο στην παράκτια περιοχή στα δυτικά της πόλης και στο Sheikh Radwan στα βόρεια.

Οι επιθέσεις συνοδεύτηκαν από βολές πυροβολικού, πλήγματα από drones και επιθέσεις ελικοπτέρων.

Οι IDF δήλωσαν ότι προελαύνουν «σταδιακά» στην πόλη της Γάζας ως μέρος της «επόμενης φάσης» της επίθεσής τους.

BREAKING:



Israel releases footage of its tanks and armored vehicles rolling into Gaza City pic.twitter.com/rAqGnoSxIE — Visegrád 24 (@visegrad24) September 16, 2025

Ανέφεραν ότι οι αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις θα συμμετάσχουν σε αυτό το επόμενο στάδιο της στρατιωτικής επιχείρησης, με τον αριθμό των στρατευμάτων να αυξάνεται καθημερινά.

«Δεν το επέλεξα αυτό»

Οι κάτοικοι περιέγραψαν τις νυχτερινές επιθέσεις ως «κόλαση».

Ο Ghazi al-Aloul, ένας εκτοπισμένος κάτοικος της βόρειας Γάζας, δήλωσε στο BBC ότι τώρα κοιμάται στην είσοδο του νοσοκομείου al-Quds στο Tel al-Hawa, νοτιοδυτικά της Γάζας.

«Δεν το επέλεξα αυτό», είπε. «Αναγκάστηκα να το κάνω αφού έφυγα από το σπίτι όπου η οικογένειά μου και εγώ είχαμε καταφύγει για σχεδόν ένα μήνα μετά τη φυγή μας από το βορρά».

«Οι βομβαρδισμοί είναι ασταμάτητοι εδώ και ώρες και ο στρατός απειλεί να κατεδαφίσει αρκετά κτίρια κατοικιών στην περιοχή».

Ο Sami Abu Dalal, από το al-Daraj στην κεντρική Γάζα, περιέγραψε τη νύχτα ως «εξαιρετικά δύσκολη».

«Ολόκληρα κτίρια ισοπεδώθηκαν πάνω στους κατοίκους τους, αφήνοντας πολλούς νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες», δήλωσε.

Ο κάτοικος της κεντρικής Γάζας ανέφερε στο BBC ότι το Ισραήλ προχωρούσε σε τρία μέτωπα, συνοδευόμενο από τη χρήση οχημάτων με εκρηκτικά, έντονες αεροπορικές επιδρομές και βαρύ βομβαρδισμό. Εν τω μεταξύ, ελικόπτερα Apache πετούσαν πάνω από διάφορα μέρη της πόλης, πυροβολώντας συνεχώς.

