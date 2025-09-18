Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα μια απροειδοποίητη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Middle East Eye.

Η συνάντηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς φέρεται να αφορούσε συζητήσεις για το ζήτημα της Γάζας.

Μυστικές διαπραγματεύσεις και αντιδράσεις

Την επίσκεψη του Τραμπ τζούνιορ αποκάλυψε πρώτος ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα.

Ο Οζέλ ανέφερε ότι ο Τραμπ τζούνιορ εμφανιζόταν ως «επιχειρηματίας» στο επίσημο πρωτόκολλο, χωρίς να αναφέρεται το όνομά του, και τόνισε πως ενώ η Παλαιστίνη υποφέρει, οι δύο πλευρές ασχολούνται με επιχειρηματικά θέματα.

Παράλληλα, ο Οζέλ κατήγγειλε ότι ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αγνοώντας τον ρόλο του Τραμπ ως «πραγματικού χορηγού» της κατάστασης.

Απάντηση από τον περίγυρο Ερντογάν

Πηγή που πρόσκειται στον Τούρκο πρόεδρο, μιλώντας στη Deutsche Welle, επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Τραμπ τζούνιορ, χαρακτηρίζοντάς την «επίσκεψη ευγενείας». Ωστόσο, η ίδια πηγή διέψευσε την ύπαρξη επίσημης συζήτησης για τη Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα θέματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ τζούνιορ δεν κατέχει επίσημη θέση στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται σημαντικό πρόσωπο στον Λευκό Οίκο, υπηρετώντας ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization. Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία συνοδευόταν από επιχειρηματίες που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις.

Ιστορικό και διπλωματικό πλαίσιο

Ο Τραμπ τζούνιορ δεν είναι άγνωστος στην Τουρκία, καθώς είχε επισκεφθεί τη χώρα το 2016 για επενδυτικές συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της επερχόμενης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να περιλαμβάνει θέματα όπως η αγορά μαχητικών F-16 από την Τουρκία, η ένταξη των Σύρων Κούρδων στην κυβέρνηση της Δαμασκού, πιθανές συμφωνίες για τα F-35, καθώς και οι πρόσφατες εντάσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία σχετικά με τη Συρία και τη Γάζα.

Επιπλέον, έγγραφα δείχνουν ότι ο Τραμπ τζούνιορ έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια στην περιοχή, επισκεπτόμενος πόλεις όπως το Ριάντ και η Ντόχα, συνοδεύοντας τον πατέρα του σε επίσημες αποστολές στον Κόλπο.

Στην Άγκυρα ο Μαχμούντ Αμπάς για συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συναντήθηκε την Πέμπτη (18/09) με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει ασταμάτητα την χερσαία επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας.

Παρών στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Μαχμούντ Αμπάς ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

President @RTErdogan met with President Mahmoud Abbas of Palestine at the Presidential Complex. pic.twitter.com/02h1mIFipC — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) September 18, 2025

Η τελευταία φορά που ο Μαχμούντ Αμπάς είχε επισκεφθεί την Άγκυρα ήταν στις 14-15 Αυγούστου 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Τότε, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος είχε απευθύνει ομιλία στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.