Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις

Την επίσκεψη του Τραμπ τζούνιορ αποκάλυψε πρώτος ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP)

Newsbomb

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα μια απροειδοποίητη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Middle East Eye.

Η συνάντηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς φέρεται να αφορούσε συζητήσεις για το ζήτημα της Γάζας.

Μυστικές διαπραγματεύσεις και αντιδράσεις

Την επίσκεψη του Τραμπ τζούνιορ αποκάλυψε πρώτος ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα.

Ο Οζέλ ανέφερε ότι ο Τραμπ τζούνιορ εμφανιζόταν ως «επιχειρηματίας» στο επίσημο πρωτόκολλο, χωρίς να αναφέρεται το όνομά του, και τόνισε πως ενώ η Παλαιστίνη υποφέρει, οι δύο πλευρές ασχολούνται με επιχειρηματικά θέματα.

Παράλληλα, ο Οζέλ κατήγγειλε ότι ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αγνοώντας τον ρόλο του Τραμπ ως «πραγματικού χορηγού» της κατάστασης.

Απάντηση από τον περίγυρο Ερντογάν

Πηγή που πρόσκειται στον Τούρκο πρόεδρο, μιλώντας στη Deutsche Welle, επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Τραμπ τζούνιορ, χαρακτηρίζοντάς την «επίσκεψη ευγενείας». Ωστόσο, η ίδια πηγή διέψευσε την ύπαρξη επίσημης συζήτησης για τη Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα θέματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ τζούνιορ δεν κατέχει επίσημη θέση στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται σημαντικό πρόσωπο στον Λευκό Οίκο, υπηρετώντας ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization. Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία συνοδευόταν από επιχειρηματίες που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις.

Ιστορικό και διπλωματικό πλαίσιο

Ο Τραμπ τζούνιορ δεν είναι άγνωστος στην Τουρκία, καθώς είχε επισκεφθεί τη χώρα το 2016 για επενδυτικές συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της επερχόμενης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να περιλαμβάνει θέματα όπως η αγορά μαχητικών F-16 από την Τουρκία, η ένταξη των Σύρων Κούρδων στην κυβέρνηση της Δαμασκού, πιθανές συμφωνίες για τα F-35, καθώς και οι πρόσφατες εντάσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία σχετικά με τη Συρία και τη Γάζα.

Επιπλέον, έγγραφα δείχνουν ότι ο Τραμπ τζούνιορ έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια στην περιοχή, επισκεπτόμενος πόλεις όπως το Ριάντ και η Ντόχα, συνοδεύοντας τον πατέρα του σε επίσημες αποστολές στον Κόλπο.

Στην Άγκυρα ο Μαχμούντ Αμπάς για συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συναντήθηκε την Πέμπτη (18/09) με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει ασταμάτητα την χερσαία επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας.

Παρών στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Μαχμούντ Αμπάς ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η τελευταία φορά που ο Μαχμούντ Αμπάς είχε επισκεφθεί την Άγκυρα ήταν στις 14-15 Αυγούστου 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Τότε, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος είχε απευθύνει ομιλία στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:49LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Δημιούργησε ιστοσελίδα προς τιμήν του πατέρα του

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στη Βρετανία: Βασιλικές τιμές, πολιτικές ισορροπίες και σκληρά διλήμματα για τον Στάρμερ

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Drone των Χούθι συνετρίβη σε περίβολο ξενοδοχείου - Βίντεο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο μέσα σε κατάστημα

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα!

21:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σημάδεψε οδηγό με πιστόλι στη μέση του δρόμου – Ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές απείρου κάλλους στην αλβανική Βουλή για την υπουργό AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Ράμα - Βίντεο

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση κατά από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα

21:05LIFESTYLE

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η απάντηση για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Με απείλησε με όπλο και μαχαίρι ο πατέρας μου» - Συνελήφθησαν οι γονείς 19χρονης

20:38ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Μέτριο το ιικό φορτίο στα λύματα - Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα

20:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στα προκριματικά του ακοντισμού η Τζένγκο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Πινακοθήκη: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευση της έκθεσης που προκάλεσε αντιδράσεις

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία - Τέταρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

20:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα!

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τη Βάσω Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία - Τέταρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση κατά από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα

20:38ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Μέτριο το ιικό φορτίο στα λύματα - Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Με απείλησε με όπλο και μαχαίρι ο πατέρας μου» - Συνελήφθησαν οι γονείς 19χρονης

20:17WHAT THE FACT

Και όμως ήταν αλήθεια: Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ συνέβησαν - Πάπυρος περιγράφει πώς ήταν

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

21:05LIFESTYLE

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η απάντηση για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ