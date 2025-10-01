Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η Ευρώπη να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Την ανάγκη η Ευρώπη να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της εκτός από τα ανατολικά, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «πρέπει να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανίας», ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο και επεσήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στην άμυνα, και να αποκτήσει δική της παραγωγική δυνατότητα και καινοτομία.

Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την άμυνα»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν την έναρξη της άτυπης συνόδου της ΕΕ που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη τόνισε την ανάγκη να κινητοποιηθεί η Ευρώπη ώστε να διαθέσει πόρους για την Άμυνα, αλλά και να διευρύνει τις περιοχές ασφάλειας όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και στα νοτιοανατολικά σύνορα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η χώρα ήταν πάντα υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπάνων και είμαστε από τις χώρες που δαπανούν το 3% του ΑΕΠ».

Η άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των ευρωπαίων ηγετών για την ασφάλεια και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα που αναμένεται ενόψει του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη Οκτωβρίου όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει τον Μάιο του 2024 από κοινού με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Tο πρόγραμμα της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) αρχίζει το βράδυ της Τετάρτης, με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών το βασιλικό ζεύγος της Δανίας. Οι εργασίες της έβδομης Συνόδου της ΕΠΚ θα αρχίσουν το πρωί της Πέμπτης. Στην ατζέντα της θα βρεθούν η ενίσχυση της Ουκρανίας, πάγιες και νέες απειλές ασφάλειας για την Ευρώπη και ανθεκτικότητα, το Μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων.

Ο Πρωθυπουργός θα κάνει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το Μεταναστευτικό, όπου επίσης θα μετάσχουν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρρας.