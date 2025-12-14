Κύπρος και Γαλλία υπογράφουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και στην οικονομία

Ο πρόεδρος της Κύπρου μεταβαίνει στο Παρίσι για τη συνάντησημε τον Γάλλο ομόλογό του 

Στην υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με αιχμή την άμυνα, την οικονομία και τον ευρωπαϊκό συντονισμό, προχωρούν αύριο, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο Παρίσι ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν, λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα Κυριακή στο Παρίσι, όπου αύριο, 15 Δεκεμβρίου, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στις 11 (ώρα Ελλάδας και Κύπρου).

Όπως αναφέρεται, επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης πολιτικής και ευρωπαϊκής ευθύνης για την Κύπρο, λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2026, και εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύει συμμαχίες ουσίας, με ευρωπαϊκό αποτύπωμα και πρακτικό αποτέλεσμα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και της ανάγκης διατήρησης της ενότητας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Η κεντρική σημασία της επίσκεψης, ωστόσο, όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος, είναι η υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση και στη διάρθρωση των διμερών σχέσεων και στη θεσμική τους αναβάθμιση, με συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα.

Η Συμφωνία αυτή αντανακλά την κοινή βούληση των δύο χωρών να μεταβούν από τη στρατηγική σύγκλιση στη στρατηγική υλοποίηση, μέσα από ένα πιο δομημένο, πιο επιχειρησιακό και πιο στοχευμένο πλαίσιο συνεργασίας, που ενδυναμώνει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας, ενεργειακής ανθεκτικότητας και ευρωπαϊκής συνοχής.

