ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόπη Σεμερτζίδου: «Μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις»

«Μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις», τόνισε η Πόπη Σεμερτζίδου, μάρτυρας – «κλειδί» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόπη Σεμερτζίδου: «Μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις»

Κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ».

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Πόπη Σεμερτζίδου «ξαναχτύπησε», μετά τις εξοργιστικές της απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ισχυρισμοί για τη Φεράρι, η συνεχόμενη επίκληση της άγνοιας για τα πεπραγμένα του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία αλλά και η απάντηση για τα κέρδη που αποκόμισε το ζευγάρι μέσα από τυχερά παιχνίδια, προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις, κυρίως με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Σεμερτζίδου τόνισε ότι «μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα. Δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις. Μπορεί να ακούγομαι αγανακτισμένη… Ούτε στον εχθρό μου δεν τα εύχομαι αυτά», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Περνάμε δύσκολα τον τελευταίο καιρό, γιατί όλο αυτό που γίνεται, είναι πολύ άδικο. Καταρχάς, δεν μπορεί κανένας να παίρνει, να κόβει, να ράβει βίντεο και να παίζει και να παρουσιάζει τις ζωές μας ή οτιδήποτε όπως θέλει αυτός και να μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίναμε όλοι δικαστές τώρα. Δεν εύχομαι κανένας να μπει στη δική μας θέση», σχολίασε.

«Από βρισίδια έχω ακούσει ό,τι μπορείς να φανταστείς, από απειλές επίσης: “Φέρε πίσω τα λεφτά, κλέφτρα” και πολλά άλλα. Βρίζουν χυδαία, μας κρίνουν και μας δείχνουν με το δάχτυλο. Παίρνουν τη μητέρα μου και τον πατέρα μου τηλέφωνο στις 00:30 το βράδυ και τους βρίζουν», είπε ακόμη, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο.

Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση και την «κατάθεση» του «Φραπέ», Γιώργου Ξυλούρη, οι βουλευτές που συναποτελούν την Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισαν τη δίμηνη παράταση του χρόνου των εργασιών της.

Οι εργασίες της επιτροπής ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, ωστόσο, ο μακρύς κατάλογος των μαρτύρων δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ρεκόρ τηλεθέασης στο κανάλι της Βουλής για το «σίριαλ» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχεδόν 600.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση με μάρτυρα τον «Φραπέ», με το κανάλι της Βουλής να φτάνει σε νέο υψηλό επίπεδο τηλεθέασης.

Συνολικά, το LIVE μέσω του hellenicparliament.gr είχε 592.476 προβολές. Οι μοναδικές συνολικές προβολές ήταν 367.495, ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων προβολών ήταν 78.591.

Ο μέγιστος αριθμός μοναδικών ταυτόχρονων προβολών ήταν 59.252. Οι τηλεθεατές που επέλεξαν μέσα στη μέρα τους να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, άρχισαν να συνδέονται από τις 09:00 και έμειναν μέχρι και τις 19:00 το απόγευμα.

Φυσικά, το… έδαφος για το ρεκόρ είχαν προετοιμάσει οι συνεδριάσεις τις Εξεταστικής με μάρτυρες τους Χρήστο Μαγειρία και Πόπη Σεμερτζίδου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστροφή-έκπληξη: Το σήμα RS της Renault ετοιμάζει comeback

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Γυναίκα που έψαχνε τον 3χρονο γιο της έσωσε τη ζωή ενός κοριτσιού - To συγκλονιστικό βίντεο

10:39ΚΥΠΡΟΣ

Σάλος στην Κύπρο με κολάζ του Χριστού και της Παναγίας – «Αυτό δεν είναι τέχνη, αλλά βλασφημία»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι: Βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις λουόμενων στους πυροβολισμούς

10:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Να πάμε να τους νικήσουμε»

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλιφ Ρίτσαρντ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη - Το σωτήριο τσεκ απ πριν απο την περιοδεία

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

10:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Δύσκολο ματς, θα πρέπει να κερδίζουμε και πάλι»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργειακή μετάβαση και στη ναυτιλία – Τα νέα δεδομένα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Οι εξελίξεις στις ΑΠΕ της χώρας

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη – Προβληματισμοί και το στοίχημα της κατανάλωσης

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Καλό παιδί, όλοι θα ήθελαν έναν γιο σαν αυτόν»: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του 24χρονου τρομοκράτη - Νόμιζε ότι είχαν πάει για ψάρεμα

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς «χτίζεται» η αυτοεκτίμηση στα παιδιά: Ένας απλός οδηγός για τους γονείς

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη στην Πομπηία αποκαλύπτει τα μυστικά των Ρωμαϊκών κατασκευών

09:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με 7 τόνους κοκαΐνης - Ρυμουλκείται στην Ευρώπη από γαλλική φρεγάτα - Πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα για ελάχιστες εγγυημένες τιμές» – Μονόδρομος ο διάλογος

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Οσμάν αλλά χωρίς Χολμς στην Πόλη για Φενέρμπαχτσε

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota ρίχνει «άκυρο» στα βαρετά αυτοκίνητα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόπη Σεμερτζίδου: «Μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Από τη 10χρονη Ματίλντα, στον 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

09:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με 7 τόνους κοκαΐνης - Ρυμουλκείται στην Ευρώπη από γαλλική φρεγάτα - Πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πατέρας και γιος είχαν ορκιστεί πίστη στο ΙSIS πριν σκορπíσουν τον θάνατο - Ένα 10χρονο κορίτσι στους 16 νεκρούς

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα – «Σβήνουν» 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Καλό παιδί, όλοι θα ήθελαν έναν γιο σαν αυτόν»: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του 24χρονου τρομοκράτη - Νόμιζε ότι είχαν πάει για ψάρεμα

09:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Νέο 6λεπτο teaser αποκαλύπτει περισσότερα για την επική παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Γυναίκα που έψαχνε τον 3χρονο γιο της έσωσε τη ζωή ενός κοριτσιού - To συγκλονιστικό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ