ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόπη Σεμερτζίδου: «Μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις»

Κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η Πόπη Σεμερτζίδου «ξαναχτύπησε», μετά τις εξοργιστικές της απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ισχυρισμοί για τη Φεράρι, η συνεχόμενη επίκληση της άγνοιας για τα πεπραγμένα του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία αλλά και η απάντηση για τα κέρδη που αποκόμισε το ζευγάρι μέσα από τυχερά παιχνίδια, προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις, κυρίως με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Σεμερτζίδου τόνισε ότι «μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα. Δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις. Μπορεί να ακούγομαι αγανακτισμένη… Ούτε στον εχθρό μου δεν τα εύχομαι αυτά», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Περνάμε δύσκολα τον τελευταίο καιρό, γιατί όλο αυτό που γίνεται, είναι πολύ άδικο. Καταρχάς, δεν μπορεί κανένας να παίρνει, να κόβει, να ράβει βίντεο και να παίζει και να παρουσιάζει τις ζωές μας ή οτιδήποτε όπως θέλει αυτός και να μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίναμε όλοι δικαστές τώρα. Δεν εύχομαι κανένας να μπει στη δική μας θέση», σχολίασε.

«Από βρισίδια έχω ακούσει ό,τι μπορείς να φανταστείς, από απειλές επίσης: “Φέρε πίσω τα λεφτά, κλέφτρα” και πολλά άλλα. Βρίζουν χυδαία, μας κρίνουν και μας δείχνουν με το δάχτυλο. Παίρνουν τη μητέρα μου και τον πατέρα μου τηλέφωνο στις 00:30 το βράδυ και τους βρίζουν», είπε ακόμη, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο.

Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση και την «κατάθεση» του «Φραπέ», Γιώργου Ξυλούρη, οι βουλευτές που συναποτελούν την Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισαν τη δίμηνη παράταση του χρόνου των εργασιών της.

Οι εργασίες της επιτροπής ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, ωστόσο, ο μακρύς κατάλογος των μαρτύρων δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ρεκόρ τηλεθέασης στο κανάλι της Βουλής για το «σίριαλ» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχεδόν 600.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση με μάρτυρα τον «Φραπέ», με το κανάλι της Βουλής να φτάνει σε νέο υψηλό επίπεδο τηλεθέασης.

Συνολικά, το LIVE μέσω του hellenicparliament.gr είχε 592.476 προβολές. Οι μοναδικές συνολικές προβολές ήταν 367.495, ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων προβολών ήταν 78.591.

Ο μέγιστος αριθμός μοναδικών ταυτόχρονων προβολών ήταν 59.252. Οι τηλεθεατές που επέλεξαν μέσα στη μέρα τους να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, άρχισαν να συνδέονται από τις 09:00 και έμειναν μέχρι και τις 19:00 το απόγευμα.

Φυσικά, το… έδαφος για το ρεκόρ είχαν προετοιμάσει οι συνεδριάσεις τις Εξεταστικής με μάρτυρες τους Χρήστο Μαγειρία και Πόπη Σεμερτζίδου.

