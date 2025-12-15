Γλυφάδα: Τους έπιασαν επ' αυτοφώρω να κλέβουν 54 κιλά καλώδια χαλκού

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή της Γλυφάδας, το πρωί του Σαββάτου, εντόπισαν δύο άνδρες οι οποίοι μόλις είχαν αφαιρέσει καλώδια χαλκού 54 κιλών, από μετασχηματιστή της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., τα οποία είχαν τοποθετήσει σε βαλίτσα.

Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, φακός και 2 ζευγάρια γάντια.

Διαβάστε επίσης