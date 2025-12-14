Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

Τα προγνωστικά μοντέλα του καιρού ενισχύουν το σενάριο της επικράτησης ενός ισχυρού συστήματος υψηλών πιέσεων πάνω από την Σκανδιναβία, ανοίγοντας τον δρόμο στις ψυχρότερες αέριες μάζες από την Βορειοανατολική Ευρώπη ώστε να καταλήξουν μέχρι και την λεκάνη της Μεσογείου μετά τα Χριστούγεννα.

Αυτό αναφέρει το Weather Phenomena που επικαλείται την ιταλική ιστοσελίδα MeteoWeb και αναλύει:

Μετά από μία περίοδο ήπιων θερμοκρασιών στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου όπου κυριάρχησε η ζωνική κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού ECMWF και GFS, αρχίζουν να συγκλίνουν μεταξύ τους για τον πιθανό σχηματισμό ενός ισχυρού συστήματος υψηλών πιέσεων πάνω από την Σκανδιναβία που ενδεχομένως να ευνοήσει στην κάθοδο των ψυχρότερων αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την λεκάνη της Μεσογείου, κυρίως προς τα τέλη του Δεκεμβρίου.

Τι σημαίνει όμως αυτό; Συνήθως, όταν επικρατεί ένας Αντικυκλώνας στην Σκανδιναβική χερσόνησο, οι ψυχρές αέριες μάζες κινούνται στα ενδότερα γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες να δημιουργηθούν συστήματα χαμηλών πιέσεων και στην λεκάνη της Μεσογείου λόγω και της σημαντικής συμβολής του Ατλαντικού Ωκεανού.

Με πιο απλά λόγια δημιουργείται μία μεσημβρινή κυκλοφορία η οποία αλλάζει εντελώς το σκηνικό του καιρού στην Κεντρική, την Ανατολική και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να επικρατούν χειμερινές συνθήκες καιρού με ισχυρές βροχές αλλά ακόμα και με πυκνές χιονοπτώσεις μέχρι και στα χαμηλότερα υψόμετρα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και οι ίδιοι στις προβλέψεις τους, αυτό θα φανεί πιο ξεκάθαρα γύρω στις 20 με 22 Δεκεμβρίου, παρά το γεγονός ότι τα προγνωστικά μοντέλα παραμένουν σταθερά στην επικράτηση αυτού του σεναρίου που θα ρίξει εντυπωσιακά τον υδράργυρο, όχι μόνο στο μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής Ευρώπης, αλλά ενδεχομένως ακόμα και σε περιοχές που βρίσκονται στην Κεντρική και την Ανατολική Μεσόγειο μετά τα Χριστούγεννα.

Αυτό πάντως που φαίνεται να επαληθεύεται σε μεγάλο βαθμό είναι ότι σταδιακά ο καιρός θα αλλάξει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και ιδιαίτερα προς τα τέλη του, με τις καιρικές συνθήκες να συμβαδίζουν με τα δεδομένα της εποχής, μετά και από ένα μεγάλο διάστημα όπου επικράτησαν ήπιες συνθήκες θερμοκρασιακά αλλά και με απουσία φαινομένων σε όλη σχεδόν την Ευρώπη.

