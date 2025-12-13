Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα
Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες
Τον καιρό των επομένων ημερών με την προοπτική και των εορτών αναλύει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Αναλυτικά αναφέρει:
«Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας...»
Καλό μεσημέρι!
-Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες. Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.
-Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.
-Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές.
-Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιά σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)
Το αντίθετο!Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες..