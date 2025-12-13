Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

Τον καιρό των επομένων ημερών με την προοπτική και των εορτών αναλύει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας...»

Καλό μεσημέρι!

-Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες. Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

-Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.

-Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές.

-Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιά σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)

Το αντίθετο!Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες..

