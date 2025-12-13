Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

Δύο οργανωμένα κύματα κακοκαιρίας το ένα πίσω από το άλλο στις γιορτές 

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα
Χριστούγεννα με άστατο καιρό δείχνουν οι τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολογικών μοντέλων.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας
MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών και των γιορτών.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες αναφέρει:

Οι προγνώσεις των δύο μεγάλων παγκόσμιων μοντέλων, του GFS και του ECMWF, συγκλίνουν σε ένα καιρικό μοτίβο με ήπιες θερμοκρασίες, μικρές έως μέτριες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και δύο κύριες υετικές φάσεις/κακοκαιρίες - η πρώτη το διάστημα 20-22 Δεκεμβρίου και η δεύτερη το διάστημα 24-26 Δεκεμβρίου.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κοινή τάση των δύο αριθμητικών μοντέλων σε ενιαία χρονολογική βάση

12–14 Δεκεμβρίου
Ήπιος καιρός, με ψύχρα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.
Θερμοκρασίες στα 850 hPa στους +6°C έως +8°C.
Υψηλή συμφωνία μεταξύ των μελών / υψηλή επαληθευσιμότητα.
Σχεδόν μηδενικά υετικά μέλη τόσο στο GFS όσο και στο ECMWF.

15–17 Δεκεμβρίου
Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για σποραδικά φαινόμενα.
Θερμοκρασίες στα 850hPa στους +5°C έως +9°C.
Υψηλή συμφωνία μεταξύ των μελών ως προς την τάση.
Το GFS εμφανίζει λίγα και σποραδικά υετικά μέλη.
Το ECMWF εμφανίζει ελάχιστα έως μηδενικά υετικά μέλη.

18–19 Δεκεμβρίου
Μεταβατικό διάστημα με μικρή πιθανότητα τοπικών φαινομένων.
Θερμοκρασίες στα 850hPa στους +6°C έως +8°C.
Το GFS εμφανίζει μερικά υετικά μέλη.
Το ECMWF εμφανίζει λίγα υετικά μέλη.

20–22 Δεκεμβρίου
Οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.
Το GFS εμφανίζει πολλά υετικά μέλη με αυξημένα ύψη (ορισμένα μέλη είναι αρκετά έντονα υποδηλώνοντας αξιόλογα φαινόμενα.
Το ECMWF εμφανίζει λιγότερα υετικά μέλη αλλά σε ευρεία βάση (αυξημένη πιθανότητα για τοπικά εντονότερα αλλά όχι τόσο γενικευμένα φαινόμενα).

23–26 Δεκεμβρίου
Νέα κακοκαιρία αλλά με υψηλή όμως αβεβαιότητα ως προς τα χαρακτηριστικά της.
Το GFS εμφανίζει μεγάλη διασπορά αλλά με έντονα υετικά μέλη το διήμερο 24–25/12 (Χριστούγεννα)
Το ECMWF εμφανίζεται πιο συγκρατημένο αλλά με καθαρή τάση για φαινόμενα.
27–28 Δεκεμβρίου
Τάση βελτίωσης του καιρού, χωρίς ενδείξεις ψυχρής εισβολής.
Τα υετικά μέλη μειώνονται σταδιακά.
Η θερμοκρασία στα 850hPa επανέρχονται σε ήπιες τιμές (+5°C έως +7°C).
Μικρή διασπορά μελών.
Συνοπτικά:
12–14/12: Ήπιος καιρός, με ψύχρα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.
15–17/12: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για σποραδικά φαινόμενα.
18–19/12: Μεταβατικό διάστημα με μικρή πιθανότητα τοπικών φαινομένων.
20–22/12: Οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.
23–26/12: Νέα κακοκαιρία αλλά με υψηλή όμως αβεβαιότητα ως προς τα χαρακτηριστικά της.
27-28/12: Τάση βελτίωσης του καιρού, χωρίς ενδείξεις ψυχρής εισβολής.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

